CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan, Bakan Kirişci'nin sözlerine tepki geldi: Kendisini yabancılara şikayet eden bir bakan var, ne ar kaldı ne namus - Son Dakika
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CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan, Bakan Kirişci'nin sözlerine tepki geldi: Kendisini yabancılara şikayet eden bir bakan var, ne ar kaldı ne namus

21.07.2022 18:41

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin Venezuela gezisi esnasında hayvancılık hakkında söylediklerine "Kendisini yabancılara şikayet eden bir bakan var. Öyle bir atanmışlar hükümeti yarattı ki Erdoğan, ne ar kaldı ne devlet namusu. Hemen istifa hemen!" söyleriyle tepki gösterdi.

Kemal Kılıçdaroğlu; Tarım ve Orman Bakanı Kirişci'nin Venezuela'daki incelemeleri sırasında Venezuela Tarım ve Araziler Bakanı Wilmar Castro Soteldo'ya Türkiye'deki hayvancılıkla ilgili sarfettiği sözlerine tepki gösterdi.

"NE AR KALDI NE DEVLET NAMUSU"

Kirişci'nin bu sözüne ilişkin haberi alıntılayarak Twitter hesabından mesaj paylaşan Kılıçdaroğlu, "'Biz hayvanlarımıza pizzacıdan pizza, burgerciden burger ısmarlar gibi dışarıdan yem alıp öyle yediriyoruz' demiş Sarayın bakanı. Kendisini yabancılara şikayet eden bir bakan var. Öyle bir atanmışlar hükümeti yarattı ki Erdoğan, ne ar kaldı ne devlet namusu. Hemen istifa hemen!" dedi.

Kılıçdaroğlu'ndan sert sözler: Kendisini yabancılara şikayet eden bir bakan var, ne ar kaldı ne namus

KİRİŞCİ NE DEDİ?

Bakan Kirişci, Bakan Castro'ya "Siz bu merayla hayvancılıkta dünyada bir numara olmalısınız. Biz hayvancılık yapıyoruz; hayvanlarımıza sanki pizzacıdan pizza, burgerciden burger ısmarlar gibi dışarıdan yem alıp, öyle yediriyoruz. Burada her şey hazır. Bunu inşallah başaracağız" demişti.

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Kaynak: ANKA

Kemal Kılıçdaroğlu, Bekir Pakdemirli, Venezuela, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan, Bakan Kirişci'nin sözlerine tepki geldi: Kendisini yabancılara şikayet eden bir bakan var, ne ar kaldı ne namus - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan, Bakan Kirişci'nin sözlerine tepki geldi: Kendisini yabancılara şikayet eden bir bakan var, ne ar kaldı ne namus - Son Dakika
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