CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Kavala ve Demirtaş açıklaması: Serbest bırakılmalarını istiyorsanız, bize katılacaksınız - Son Dakika
Üye Girişi

CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Kavala ve Demirtaş açıklaması: Serbest bırakılmalarını istiyorsanız, bize katılacaksınız

28.05.2022 18:02

HDP'nin yüzde 60'a yakın oy aldığı Van'da konuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş hakkında dikkat çeken açıklamalar yaptı. Daha önce iktidara geldiklerinde her iki ismi de serbest bırakacaklarını söyleyen Kılıçdaroğlu, bu kez de "Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını istiyorsanız, Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını istiyorsanız bize katılacaksınız." ifadelerini kullandı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Van'da gerçekleştirdiği Belediye Başkanları Çalıştay'ına katıldı. Dün kente gelen Kılıçdaroğlu, havalimanında partililer ve STK temsilcileri tarafından karşılandı. Bugün elektriği kesilen bir aleyi ziyaret eden Kılıçdaroğlu, daha sonra Çalıştay'da partililere ve vatandaşlara seslendi.

KAVALA VE DEMİRTAŞ AÇIKLAMASI

Kılıçdaroğlu, programda Gezi davasından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan Osman Kavala ve Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"SERBEST BIRAKILMALARINI İSTİYORSANIZ BİZE KATILACAKSINIZ"

Kılıçdaroğlu, "Vanlı kardeşlerim bu bölgede huzur içinde yaşamak istiyorsanız bize katılın. Van'ın büyümesini, bölgenin yıldızı olmasını istiyorsanız bize katılın. Kayyum uygulamasına son verilmesini, seçimle gelenin seçimle gitmesini istiyorsanız, oyunuzun değeri olsun istiyorsanız bize katılacaksınız. Düşüncesini ifade etti diye hapse atılan kişileri ya da düşüncesinden ötürü kimsenin hapse atılmasını istemiyorsanız, Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını istiyorsanız, Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını istiyorsanız bize katılacaksınız." dedi.

DAHA ÖNCE DE SÖYLEMİŞTİ

CHP lideri daha önce yaptığı konuşmada da iktidara geldiklerinde Kavala ve Demirtaş'ı serbest bırakacaklarını söylemişti. Mart ayında Diyarbakır'da gençlerle bir araya gelen Kılıçdaroğlu, "Selahattin Demirtaş'ı da, Osman Kavala'yı da, askeri öğrencileri de, gazetecileri de, ne kadar haksızlığa uğramış onlara göre düşünce mahkumları varsa, tamamını serbest bırakacağız" demişti.

YORUMLAR
500
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu 'Belediye Başkanları Çalıştayı'nda konuştu Açıklaması CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu 'Belediye Başkanları Çalıştayı'nda konuştu Açıklaması Kılıçdaroğlu: Demirtaş'ın, Kavala'nın serbest bırakılmasını istiyorsanız bize katılacaksınız Kılıçdaroğlu: Demirtaş'ın, Kavala'nın serbest bırakılmasını istiyorsanız bize katılacaksınız

Cumhuriyet Halk Partisi, Selahattin Demirtaş, Kemal Kılıçdaroğlu, Osman Kavala, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Kavala ve Demirtaş açıklaması: Serbest bırakılmalarını istiyorsanız, bize katılacaksınız - Son Dakika


Son Dakika
18:04 Aldatıldığı iddia edilen ünlü futbolcu Joao Felix'ten olay paylaşım: Kimse kimseye ihanet etmedi, şu haberleri bırakın
18:02 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Kavala ve Demirtaş açıklaması: Serbest bırakılmalarını istiyorsanız, bize katılacaksınız
18:01 Fatih Terim ve Şenol Güneş yıllar sonra bir arada!
17:51 Mansur Yavaş'tan "Selahattin Demirtaş'ı istiyoruz" diyen vatandaşa tek kelimelik yanıt: İnşallah
16:48 Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetimi ibra edildi
16:30 Eski MasterChef yarışmacılarından Esra Tokelli'nin annesi yaşamını yitirdi
16:11 Cani adam kürekle başına vurarak katlettiği kadının gözlerini oydu!
16:02 Konseri iptal edilen Melek Mosso'nun yerine sahneye çıkacak olan Seda Sayan konuştu: Menajerimden öğrendim
15:58 Tır kuyruğu 40 kilometreyi geçti! Şoförler yetkililerden yardım bekliyor
15:55 Yatırımcılar kara kara düşünüyor! Bitcoin'de 11 yılın ardından bir ilk yaşandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2022 18:14:17. #1.13#
SON DAKİKA: CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Kavala ve Demirtaş açıklaması: Serbest bırakılmalarını istiyorsanız, bize katılacaksınız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement