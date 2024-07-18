CHP Lideri Özgür Özel: Öğretmenler Sömürülerek Çalışmak Zorunda Kalıyor - Son Dakika
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Politika

CHP Lideri Özgür Özel: Öğretmenler Sömürülerek Çalışmak Zorunda Kalıyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Eğitim Maratonu'nun açılışında yaptığı konuşmada, öğretmenlerin asgari ücretle sömürülerek pek çok özel kurumda çalışmak zorunda kaldığını belirtti. Özel ayrıca, Milli Eğitim Bakanlarının birbirleriyle kavgalı olduğunu ve her gelen bakanın kendi düşüncesine göre sistem kurmaya çalıştığını ifade etti.

18.07.2024 17:20
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CHP lideri Özel: "Öğretmenler asgari ücretle, sömürülerek pek çok özel kurumda çalışmak zorunda kalıyorlar"

ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, "Birbiriyle en kavgalı bakanları mevcut, önceki ve sonraki Milli Eğitim Bakanları. Her gelen milli eğitim konusundaki muhabirlerini, eğitim muhabirlerini topluyor bir kahvaltı yapıyor ve yapacağı reformu anlatıyor" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Anıtpark'ta düzenlenen Eğitim Maratonu'nun açılışında konuştu. 24 saat sürecek olan Eğitim Maratonu'nun açılış konuşmasında mevcut eğitim sistemini eleştiren Özel, Milli Eğitim Bakanlarının bir önceki bakandan nefret ettiğini ve her gelen bakanın kendi düşüncesine göre sistem kurmaya çalıştığını söyledi.

"Birbiriyle en kavgalı bakanları mevcut, önceki ve sonraki Milli Eğitim Bakanları"

Milli eğitim Bakanlarının başarılı olmadığını ve her gelen bakanın bir öncekine ateş püskürdüğünü söyleyen Özel, "Her şey denendi bugüne kadar. Komisyonda söylenmedik söz kalmadı. Genel kurulda söylenmedik söz, yapılmadık mücadele kalmadı. Sendikaların doldurmadığı meydan, yapmadığı eylem kalmadı. Dillerde tüy bitti, birileri anlamadı. Hala dönüyorlar diyorlar ki 'Efendim 22 yıldır iktidarız. Kültür sanatta ve milli eğitimde amaçladığımız noktaya ulaşamadık. En çok bakan değiştirilen bakanlık kültür sanatla birlikte burası. Burası Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yazboz tahtası. Yapıyorlar, bozuyorlar. Burası Adalet ve Kalkınma Partisi'nin en çok kendi kendine devri sabık oluşturduğu alan. Birbiriyle en kavgalı bakanları mevcut, önceki ve sonraki Milli Eğitim Bakanları. Her gelen milli eğitim konusundaki muhabirlerini, eğitim muhabirlerini topluyor bir kahvaltı yapıyor ve yapacağı reformu anlatıyor. Öncesinde nasıl bir enkaz azaldığını, Türkiye'nin hangi sorunları yaşadığını, eğitimi çözmeden öbür sorunların çözülemeyeceğini, bu işi de kendisinin yapacağını söylüyor. Bir sonraki bakanın basın toplantısına kadar bu hikayeye bütün Türkiye'nin inanmasını bekliyorlar. Sonra o Bakanı yollayıp yenisini getiriyorlar. Eskisini Milli Eğitim Komisyonu başkanı yapıyorlar. Eskisi mevcuda ateş püskürüyor, mevcut eskisinden nefret ediyor. Türkiye bu tuhaf insani, insanide de dememek lazım. Yani olmaması gereken çekişmelerle yıllarını, on yıllarını heba etti gitti. Bir tek sebebi var, bir doğruda birleşmek için orada mutabakat lazım. Mutabakat işi çoğulcu bir iş, mutabakat işi bir fikrin egemen olma işi değil, mutabakat işi çok fikrin uzlaşması tartışılması ve bir doğru etrafında birleştirmesi meselesi" diye konuştu.

"Öğretmenler asgari ücretle, sömürülerek pek çok özel kurumda çalışmak zorunda kalıyorlar"

Özel sektörde çalışan öğretmen maaşlarının çok yetersiz olduğuna dikkati çeken Özel, "Özel sektördeki sorun şu; 2014 yılına kadar kanunda şu yazıyordu 'özel sektörde çalışan öğretmen kamudaki denginden düşük maaş alamaz'. Oldukça akılcı doğru geçmişten kalan bir uygulamaydı. Bir gece yarısı Ak Parti bu uygulamayı değiştirdi. Ne yaptı? Bu maddeyi oradan çıkardı. Şu anda öğretmenler asgari ücretle, hatta çalıştıkları saate göre asgari ücretin altında maaş alarak emekleri sömürülerek pek çok özel kurumda çalışmak zorunda kalıyorlar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika CHP Lideri Özgür Özel: Öğretmenler Sömürülerek Çalışmak Zorunda Kalıyor - Son Dakika

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