CHP Lideri Özgür Özel, Zeytin Hasadı Yaptı - Son Dakika
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Politika

CHP Lideri Özgür Özel, Zeytin Hasadı Yaptı

CHP Lideri Özgür Özel, Zeytin Hasadı Yaptı

Özgür Özel, Soma'da zeytin şenliğine katılıp zeytin hasadı yaptı ve çevre mücadelelerine vurgu yaptı.

12.10.2024 16:16
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'nın Soma ilçesinde zeytin şenliğine katıldı, zeytin hasadı yaptı.

Özel, Yırca Mahallesi'nde düzenlenen şenlikte yaptığı konuşmada 10 yıl önce termik santral inşaatı için mahallede zeytin ağaçları kesilirken üzüntü yaşadıklarını, onların yerine dikilen ağaçlarda yetişen ilk zeytinleri hasat ettiklerini belirtti.

Mücadele edenlerin kazandığını, başardığını Türkiye'ye gösterdiklerini ifade eden Özel, "Bundan sonra hep birlikte mücadele ederek, başaracağız. Türkiye'de iktidar olacağız. Gözü yaşlı kim kaldıysa, Soma'dan başlayarak, tren faciasından gar katliamına, Afyon'daki cephanelik patlamalarından Hendek'teki havai fişek kazasına kadar hakkını alamayan kim varsa ya da çevre mücadelesinde şimdilik kim kaybetti görünüyorsa... Kazandı görünenlerin kaybedeceğini, köylülerin, çevrecilerin kazanacağını hep birlikte göreceğiz." diye konuştu.

Dün Gebze'deki hayvan barınağında 50'ye yakın hayvanın öldürüldüğünü kaydeden Özel, bu konunun takipçisi olacaklarını dile getirdi. Sahipsiz hayvanlarla ilgili sorunun sınıfsal olduğunu savunan Özel, şunları kaydetti:

"Türkiye'de bir sokak hayvanları sorunu var. Bu sorun biraz da sınıfsal bir sorun. Hali vakti yerinde olanların, güvenlikli sitede olanların, çocukları özel okula servisle gidenlerin, evladını, eşini araba ile işine bırakanların çok göremediği bir sokak hayvanları sorunu var. Erkenden camiye gidenlerin, servissiz öğrencilerin yaşadığı, servise yürüyen kadınların, genç işçilerin yaşadığı böyle bir sorun var. Bununla akılcı mücadele etmek lazım. Bunun kaynaklarını hep beraber bulmak lazım. İktidar, muhalefet el ele vermek lazım. Ama asla ve asla cana kıymamak lazım."

-Savunma sanayisi ile ilgili kanun teklifi

Özel, Savunma Sanayii ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne değinerek, teklifi eleştirdi.

Türkiye'nin güçlü bir ordusu olduğunu ifade eden Özel, şöyle konuştu:

"İhtiyaç duyulduğunda her birimiz o ordunun neferiyiz. Bu ülke zor günlerden birlikte çıktı. Ama ülkeyi kötü yöneten ve bu kötü yönetiminden dolayı ekonomiyi perişan eden, işsizliği çözemeyen, enflasyonu tek hanelilerden yüzde 80'lere kadar çıkaran ve o çok eleştirdiği, 'enkaz devraldığım' dediği rahmetli Ecevit'ten yüzde 30'larda enflasyon devralıp kendi yanlış politikalarıyla yüzde 85'lere çıkaran, bugün yüzde 50 enflasyonu, daha aşağı çekemeyen, hayat pahalılığında hepimizi ezen bu iktidar şimdi 'Savaş çıkacak, sesinizi çıkarmayın' diyor. Onlara inanmayın. Savaş çıkarsa bu memleketi biz koruruz. Savaş filan çıkmayacak."

Özel, şenlik alanındaki stantları ziyaret etti, Yırcalı kadınlarla zeytin fidanı dikip, zeytin hasadı yaptı.

Daha sonra, il merkezine geçen Özel, Manisa Valiliğine atanan Vali Vahdettin Özkan'ı makamında ziyaret etti.

Vali Özkan'a "hayırlı olsun" dileklerini ileten Özel, Özkan'a görevinde başarılar diledi. Vali Özkan da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika CHP Lideri Özgür Özel, Zeytin Hasadı Yaptı - Son Dakika

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