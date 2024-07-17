CHP Milletvekili Aşkın Genç, konut yapı kooperatifi mağdurlarını ziyaret etti - Son Dakika
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Politika

CHP Milletvekili Aşkın Genç, konut yapı kooperatifi mağdurlarını ziyaret etti

CHP Milletvekili Aşkın Genç, konut yapı kooperatifi mağdurlarını ziyaret etti

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, konut yapı kooperatifi mağdurları ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret ederek yaşanan sıkıntıları iletti. Genç, konut yapı kooperatiflerinde yaşanan adaletsizlik ve mağduriyetlerin bir an önce çözülmesi için iktidarı harekete geçmeye çağırdı.

17.07.2024 10:52
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, konut yapı kooperatifi mağdurları ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret ederek bu konuda yaşanan sıkıntıları iletti.

Ardından Genel Kurul'da konuşma yapan Genç, "Vatandaşlarımız, alın terleriyle kazandıkları paralarını, geleceğe dair umutlarını bu kooperatiflere yatırmış, ama ne konutlarına kavuşabilmiş ne de hak ettikleri karşılığı alabilmişlerdir. Konutlarına kavuşanlar da borçlarını ödemiş olsalar bile aidat ödemeye mecbur bırakılarak hem maddi hem de manevi olarak mağdur edilerek gelecekleri ipotek altına alınmıştır" dedi.

Milletvekili Aşkın Genç, dün TBMM'de, Kayseri ve İstanbul'dan gelen konut yapı kooperatifi temsilcileri ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etti. Bu konuda yıllardır yaşanan sıkıntı ve sorunları Özel'e aktardığını belirten Genç, konuya dair çalışmalarına devam edeceğini söyledi. Genç, konut yapı kooperatifleri mağdurlarının yıllardır yaşadığı sıkıntı ve sorunları Özel'e aktardığını ve konuya dair çalışmalarına devam edeceğini belirtti.

Genç, ziyaretin ardından Genel Kurul'da yaptığı konuşmada konut yapı kooperatifi mağdurlarının sorunlarını Meclis gündemine taşıdı. Genç, vatandaşların konutlarına kavuşmalarına rağmen aidat ödemeye mecbur bırakılarak geleceklerinin ipotek altına alındığını belirtti. CHP'li Genç, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Birikimlerini yapı kooperatiflerine emanet eden binlerce aile, derin bir adaletsizlikle karşı karşıya. Yıllardır ev sahibi olma hayaliyle umutlarını, birikimlerini yapı kooperatiflerine emanet eden binlerce aile, ne yazık ki hayal kırıklığı ve derin bir adaletsizlikle karşı karşıya kalmıştır. Vatandaşlarımız, alın terleriyle kazandıkları paralarını, geleceğe dair umutlarını bu kooperatiflere yatırmış, ama ne konutlarına kavuşabilmiş ne de hak ettikleri karşılığı alabilmişlerdir. Konutlarına kavuşanlar da aidat ödemeye mecbur bırakılarak gelecekleri ipotek altına alınmıştır. Konutlarına kavuşanlar da borçlarını ödemiş olsalar bile aidat ödemeye mecbur bırakılarak hem maddi hem de manevi olarak mağdur edilerek gelecekleri ipotek altına alınmıştır. İktidarı, vatandaşlarımızın yaşadığı bu sorunu bir an önce çözmeye davet ediyorum. Bu kooperatiflerin denetimlerinin sıkılaştırılması, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde faaliyet göstermeleri sağlanmalıdır. Tüm ilgili kurumları ve yetkilileri, konut yapı kooperatifleri konusundaki mağduriyetlerin bir an önce giderilmesi için harekete geçmeye çağırıyorum." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika CHP Milletvekili Aşkın Genç, konut yapı kooperatifi mağdurlarını ziyaret etti - Son Dakika

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