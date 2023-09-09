TSK'ya çirkin iftiralarda bulunan CHP Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu hakkında soruşturma başlatıldı - Son Dakika

TSK'ya çirkin iftiralarda bulunan CHP Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu hakkında soruşturma başlatıldı

Son Güncelleme: 09.09.2023 16:14

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Diyarbakır Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu hakkında bir televizyon programında TSK'ya yönelik iftiraları nedeniyle soruşturma başlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında, TV100 isimli kanalda yayınlanan bir programda yapmış olduğu yorumlarından dolayı "Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama" ve "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" suçlarından soruşturma başlatıldığını duyurdu.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca; Cumhuriyet Halk Partisi Diyarbakır Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu hakkında, 08/09/2023 tarihinde TV100 isimli kanalda yayınlanan Özgür İfade Programının canlı yayınına telefonla bağlanarak yapmış olduğu yorumlarından dolayı 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 301. Maddesinde düzenlenmiş olan 'Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama' ve 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 216. Maddesinde düzenlenmiş olan 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama' suçlarından soruşturma başlatılmıştır." denildi.

SÜREÇ NASIL GELİŞTİ?

Sezgin Tanrıkulu katıldığı canlı yayında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de tartışılabileceğini söyledi. Tanrıkulu, "Türk Silahlı kuvvetleri, 15 köylüyü helikopterden attı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de bunu doğruladı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yaptığı her şey eleştiriden azade değil, bizler milletvekiliyiz. Bunları sorgularız. TSK üzerinden bu tür şaibelerin kalkması amacıyla bunu sorarız" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika TSK'ya çirkin iftiralarda bulunan CHP Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu hakkında soruşturma başlatıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: TSK'ya çirkin iftiralarda bulunan CHP Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu hakkında soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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