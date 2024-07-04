CHP Milletvekili Orhan Sarıbal: Hayvancılık yol haritasını açıkladılar ama ortada bütçe yok

Politika

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, 2024-2028 yıllarında uygulanacak hayvancılık yol haritasına ilişkin, "Hayvancılık yol haritasını açıkladılar ama ortada bütçe yok." dedi.

Sarıbal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu üyeleri olarak bugün TİGEM'de Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile bir araya geldiklerini söyledi.

Yumaklı tarafından 26 Şubat'ta 2024-2028 yıllarında uygulanacak hayvancılık yol haritasının açıklandığını hatırlatan Sarıbal, "Hayvancılık yol haritasını açıkladılar ama ortada bütçe yok." dedi.

TİGEM'de bu konuyla ilgili bir sunum aldıklarını anlatan Sarıbal, "Birçok önermeler var ama 'Hangi bütçeyle yapacaksınız?' diye sorduğumuzda ortada bir bütçenin olmadığını görüyoruz." diye konuştu.

Son 14 yılda canlı hayvan ve kırmızı ette 11 milyar doların üzerinde ithalat yapıldığını, 2024'te de 600 bin büyükbaş ithal edileceğinin açıklandığını aktaran Sarıbal, şöyle devam etti:

"Sorun şu 2020'de toplam tarımsal destekleme bütçesi içerisinde hayvancılığa ayrılan miktar yüzde 35 iken 2024'te bu rakam 19 milyar TL yani yüzde 21'e denk gelmektedir. O zaman soru şu hangi bütçe, neyle yapacaksınız?"

Sarıbal, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 2002 yılında da şu anda da "146 milyon dekar mera var" dediğini anımsatarak, "Tarım ve Orman Bakanlığı diyor ki: 'Bizim 130 milyon dönüm civarında tespit ettiğimiz mera var ama bunun sadece yüzde 15'ini yani 20 milyon dönümünü ıslah ettik' diyor. Bunları bugün Bakan'a da sorduk." ifadelerini kullandı.

Yeniden destekleme modelinin özünde ne olduğunu soran Sarıbal, "Temel destek, verim desteği, üretim desteği üçe ayrılmış bir model fakat önceki modelin bütçe olarak aynısı. 19 milyar lira ile bir adım ileri atabilmek mümkün görünmemektedir." dedi.

Kurban Bayramı'nda kaç büyükbaş kaç küçükbaş hayvan kesildiğini sorduklarını anlatan Sarıbal, "Sayım yapıyoruz." yanıtını aldıklarını söyledi.

Sarıbal, 2028'de bu plan hayata geçtiğinde kaç büyükbaş ve kaç küçükbaş hayvan olacağını sorduklarını ancak yanıt alamadıklarını belirtti.