CHP Milletvekili Orhan Sarıbal: Hayvancılık yol haritasını açıkladılar ama ortada bütçe yok - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

CHP Milletvekili Orhan Sarıbal: Hayvancılık yol haritasını açıkladılar ama ortada bütçe yok

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile yapılan toplantıda 2024-2028 yıllarında uygulanacak hayvancılık yol haritasının açıklandığını ancak bütçe olmadığını belirtti. Sarıbal, hayvancılık sektöründe yapılan ithalatın arttığını ve destekleme bütçesinin azaldığını vurgulayarak, hayvancılık planının nasıl finanse edileceğini sordu. Ayrıca, meraların ıslah edilmesi ve hayvan sayısının belirlenmesi konusunda da yanıt alamadıklarını ifade etti.

04.07.2024 19:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, 2024-2028 yıllarında uygulanacak hayvancılık yol haritasına ilişkin, "Hayvancılık yol haritasını açıkladılar ama ortada bütçe yok." dedi.

Sarıbal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu üyeleri olarak bugün TİGEM'de Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile bir araya geldiklerini söyledi.

Yumaklı tarafından 26 Şubat'ta 2024-2028 yıllarında uygulanacak hayvancılık yol haritasının açıklandığını hatırlatan Sarıbal, "Hayvancılık yol haritasını açıkladılar ama ortada bütçe yok." dedi.

TİGEM'de bu konuyla ilgili bir sunum aldıklarını anlatan Sarıbal, "Birçok önermeler var ama 'Hangi bütçeyle yapacaksınız?' diye sorduğumuzda ortada bir bütçenin olmadığını görüyoruz." diye konuştu.

Son 14 yılda canlı hayvan ve kırmızı ette 11 milyar doların üzerinde ithalat yapıldığını, 2024'te de 600 bin büyükbaş ithal edileceğinin açıklandığını aktaran Sarıbal, şöyle devam etti:

"Sorun şu 2020'de toplam tarımsal destekleme bütçesi içerisinde hayvancılığa ayrılan miktar yüzde 35 iken 2024'te bu rakam 19 milyar TL yani yüzde 21'e denk gelmektedir. O zaman soru şu hangi bütçe, neyle yapacaksınız?"

Sarıbal, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 2002 yılında da şu anda da "146 milyon dekar mera var" dediğini anımsatarak, "Tarım ve Orman Bakanlığı diyor ki: 'Bizim 130 milyon dönüm civarında tespit ettiğimiz mera var ama bunun sadece yüzde 15'ini yani 20 milyon dönümünü ıslah ettik' diyor. Bunları bugün Bakan'a da sorduk." ifadelerini kullandı.

Yeniden destekleme modelinin özünde ne olduğunu soran Sarıbal, "Temel destek, verim desteği, üretim desteği üçe ayrılmış bir model fakat önceki modelin bütçe olarak aynısı. 19 milyar lira ile bir adım ileri atabilmek mümkün görünmemektedir." dedi.

Kurban Bayramı'nda kaç büyükbaş kaç küçükbaş hayvan kesildiğini sorduklarını anlatan Sarıbal, "Sayım yapıyoruz." yanıtını aldıklarını söyledi.

Sarıbal, 2028'de bu plan hayata geçtiğinde kaç büyükbaş ve kaç küçükbaş hayvan olacağını sorduklarını ancak yanıt alamadıklarını belirtti.

Kaynak: AA

Tarım ve Orman Bakanı, Orhan Sarıbal, Milletvekili, Bursa, Tarım, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Milletvekili Orhan Sarıbal: Hayvancılık yol haritasını açıkladılar ama ortada bütçe yok - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:50 Bursa sular altında Seyir halindeki araçlar kayboldu, metrolar denize döndü Bursa sular altında! Seyir halindeki araçlar kayboldu, metrolar denize döndü
18:31 Yargı paketinde hakim ve savcılara ek zam mı var Cumhurbaşkanlığından açıklama var Yargı paketinde hakim ve savcılara ek zam mı var? Cumhurbaşkanlığından açıklama var
18:03 Sinan Ateş’in yanındaki kişi cinayet anını anlattı, mahkeme salonu buz kesti Her satırı korkunç Sinan Ateş'in yanındaki kişi cinayet anını anlattı, mahkeme salonu buz kesti! Her satırı korkunç
17:42 “Bozkurt“ soruşturması fitili ateşledi Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Berlin çıkarması "Bozkurt" soruşturması fitili ateşledi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Berlin çıkarması
16:32 Polis şefinden davanın seyrini değiştirecek itiraf: Tolgahan Demirbaş’ı Olcay Kılavuz’un evinde gözaltına aldık Polis şefinden davanın seyrini değiştirecek itiraf: Tolgahan Demirbaş'ı Olcay Kılavuz'un evinde gözaltına aldık
18:35 Avusturya maçını skoruna kadar bilmişti Fenomen köpek, Türkiye-Hollanda maçı için de tahminini yaptı Avusturya maçını skoruna kadar bilmişti! Fenomen köpek, Türkiye-Hollanda maçı için de tahminini yaptı
16:41 Gözlerinin yaşına bakmadılar İsyancılarla savaşmayı reddeden 25 asker için idam cezası Gözlerinin yaşına bakmadılar! İsyancılarla savaşmayı reddeden 25 asker için idam cezası
16:34 Sanki 40 yıldır Türkiye’de Montella’nın İtalyan basınına verdiği röportaja bakın Sanki 40 yıldır Türkiye'de! Montella'nın İtalyan basınına verdiği röportaja bakın
16:24 Emekli vatandaşın sitemini dinleyen AK Partili Külünk, partisine özeleştiride bulundu Emekli vatandaşın sitemini dinleyen AK Partili Külünk, partisine özeleştiride bulundu
16:23 Cristiano Ronaldo’dan Merih Demiral’a telefon Cristiano Ronaldo'dan Merih Demiral'a telefon
14:53 Üsküdar Belediyesi’nde neler oluyor Milyonluk arsaları ve daireleri satışa çıkardılar Üsküdar Belediyesi'nde neler oluyor? Milyonluk arsaları ve daireleri satışa çıkardılar
14:41 Tayland’da ders sırasında cinsel içerikli film çeken stajyer kadın öğretmen, meslekten ömür boyu men edildi Tayland'da ders sırasında cinsel içerikli film çeken stajyer kadın öğretmen, meslekten ömür boyu men edildi
14:31 Sunucu Kadir Ezildi evleniyor Sır gibi sakladığı sevgilisi ortaya çıktı Sunucu Kadir Ezildi evleniyor! Sır gibi sakladığı sevgilisi ortaya çıktı
14:30 Ailesine dehşeti yaşatmıştı, mide bulandıran detay ortaya çıktı Ailesine dehşeti yaşatmıştı, mide bulandıran detay ortaya çıktı
14:06 CHP lideri Özel’den Merih Demiral’ın bozkurt işareti yapmasına ilk yorum CHP lideri Özel'den Merih Demiral'ın bozkurt işareti yapmasına ilk yorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2024 19:28:56. #1.11#
SON DAKİKA: CHP Milletvekili Orhan Sarıbal: Hayvancılık yol haritasını açıkladılar ama ortada bütçe yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement