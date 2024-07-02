CHP Milletvekili Sarıgül: Suriyelilere kızıp sokağa çıkmak sorunu çözmez

Politika

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Kayseri'de Suriye uyruklu küçük yaştaki çocuğa taciz iddiasının ardından yaşananlara işaret ederek, "Suriyelilere kızıp sokağa çıkan veya çıkmayı düşünen kardeşlerimize sesleniyorum, bu sorun böyle çözülmez, daha da zorlaşır." dedi.

Sarıgül, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, ekonomi kötüye gittikçe Suriyeli sığınmacıların "halkın gözüne batmaya başladığını" savundu.

Türkiye'de 2040 yılında 21 milyon Suriyeli olacağının hesaplandığını aktaran Sarıgül, "Benim vatandaşım kendi ülkesinde kendisini sokaklarda yabancı hissetmeye başladı." diye konuştu.

Misafirliğin fazla uzadığı düşüncesinin oluştuğunu, "gitmeyecekler" kaygısının kuvvetlenmeye başladığını söyleyen Sarıgül, "Kayseri'de başlayan diğer illere yayılan olayların nedeni de 'gitmeyecekler' kaygısıdır. Artık bu sorunu bütün siyasi partiler el birliğiyle çözmek zorundayız." ifadelerini kullandı.

Sığınmacıların ülkelerine gönderilmesi gerektiğinin altını çizen Sarıgül, "Türkiye, Batı'nın göçmen deposu değildir; Türkiye, dünyanın bekçisi değildir; Türkiye, Avrupa'nın koruması hiç değildir. Buradan Batılılara ve Avrupa Birliği'ne sesleniyorum: Çok duyarlıysanız gelin bu insanları paylaşalım." dedi.

CHP Erzincan Milletvekili Sarıgül, "Suriyelilere kızıp sokağa çıkan veya çıkmayı düşünen kardeşlerimize sesleniyorum, bu sorun böyle çözülmez, daha da zorlaşır. Haklıyız, haklı kalmak için haksız duruma düşmeyelim. Ülkeyi yönetenlere sesleniyorum, kitle hareketlerinin nereye varacağı asla belli olmaz, sokağa çıkma yasağı dahil her türlü tedbiri alın, megafonla bu işi çözemezsiniz." değerlendirmesinde bulundu.