CHP Sözcüsü Yücel: Halkın Hizmetinde Dimdik Duracağız

Politika

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, "Ne yaparsanız yapın, belediye başkanlarımızla, milletvekillerimizle ve tüm kadrolarımızla hem halka hizmet edeceğiz hem de sizin algı operasyonlarınıza karşı hep birlikte dimdik ayakta duracağız" dedi.

CHP'li Deniz Yücel, gündemdeki konulara ilişkin parti merkezinde basın toplantısı gerçekleştirdi. Yücel, dün Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında gerçekleştirilen Parti Meclisi toplantısına ilişkin, "Enflasyon ve hayat pahalılığı, bunun karşısında alım gücü günden güne düşen işçilerimiz, emeklilerimiz ve memurlarımız, artan üretim maliyetleri karşısında beli bükülen çiftçimiz, ağır ekonomik koşullar nedeniyle kepenk indiren esnafımız, geleceğinden umudunu kesmiş öğrencilerimiz ve tutarsızlıklarla dolu dış politika, gündemimizin ana başlıklarıydı" ifadelerini kullandı.

'KİMSE SESSİZ KALMAMIZI BEKLEMESİN'

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın, suç örgütü soruşturmasında gözaltına alınmasını değerlendiren Yücel, CHP'li belediyelerin halka hizmet etmesinin engellendiğini söyledi. Yücel, bugün CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve beraberindeki heyetin Beşiktaş Belediyesi önünde olacağını belirterek, "Ne yaparsanız yapın, belediye başkanlarımızla, milletvekillerimizle ve tüm kadrolarımızla hem halka hizmet edeceğiz hem de sizin algı operasyonlarınıza karşı hep birlikte dimdik ayakta duracağız. Kimse bu hukuksuzluklara, siyasi operasyonlara sessiz kalmamızı beklemesin" ifadelerini kullandı.