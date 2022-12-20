Kılıçdaroğlu'nun sözlerine İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan yanıt: Halkta karşılık görmüş iki isimle ilgili konuşmak neden içişlerine karışmak olsun? - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu'nun sözlerine İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan yanıt: Halkta karşılık görmüş iki isimle ilgili konuşmak neden içişlerine karışmak olsun?

20.12.2022 11:55

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, üstü kapalı şekilde İYİ Parti'ye gönderme yaparak, "Bir parti başka bir partinin içişlerine karışmamalı" sözlerini sarf etmesine İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'ndan yanıt geldi. Ağıralioğlu, "Milletin iradesine yönelik fikirleri içişlerine karışmak olarak nitelememek lazım. Biz ne başka bir partinin içişlerine karışırız ne de bizle alakası olmayan konularla ilgili fikir yürütürüz" dedi.

CHP ve İYİ Parti arasında cumhurbaşkanlığı adaylığı üzerinden yaşadığı gerilim, son günlerin en çok konuşulan konusu oldu. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun İYİ Parti'ye yönelik üstü kapalı "Bir parti başka bir partinin içişlerine karışmamalı" sözleri tartışmaları da beraberinde getirdi.

İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu CHP liderinin bu sözlerine tepki gösterdi. Ağıralioğlu yaptığı açıklamada, "Biz kendisi cumhurbaşkanı adayı çıkaran bir parti değiliz. Mevcut isimler arasında kazanacak aday vurgusu yapıyoruz, milletin iradesi diyoruz. Saraçhane meselesinde ise yargı yoluyla milletin iradesine kurulmak istenen pusuya karşı genel başkanımız Meral Akşener tepki göstermiş, millet iradesinin yanında olmuştur. Mağdurun yanında olmak millet iradesine pusuya karşı bir duruştur" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan yanıt: Halkta karşılık görmüş iki isimle ilgili konuşmak neden içişlerine karışmak olsun?

"HİÇBİR PARTİNİN İÇ İŞLERİNE KARIŞMAYIZ"

TV100'e açıklamalarda bulunan Ağıralioğlu, "Cumhurbaşkanı adaylığı için bahsi geçen adaylar Ekrem Bey ve Mansur Bey CHP'nin belediye başkanlarıdır. Nezaketsizlik neden yapacağız ki? Hiçbir partinin içişlerine karışmayız. Bugün de kazanacak aday vurgusuyla halkta karşılık görmüş iki isimle ilgili değerlendirmeler neden içişlerine karışmak olarak değerlendirilsin ki?" ifadelerini kullandı.

"KAZANAN PROJE BİZİM PROJEMİZDİR"

İstanbul ve Ankara seçimlerinde kazanılan projenin kendilerine ait proje olduğunu hatırlatan Ağıralioğlu, "Tamam sonra Kemal Bey alicenaplık yaptı ama bu projeyi ortaya atan başından sonuna kadar başarılı olacağına inanan genel başkanımız Meral Akşener'dir. Bu teklifi CHP kabul etmiş ve birlikte kazanılmış bir seçim vardır. Bugün de Ekrem İmamoğlu'na sahip çıkılıyor. Meral Hanım olayı duyar duymaz milletin iradesine sahip çıkıyorsa burada milletin iradesine yönelik fikirleri içişlerine karışmak olarak nitelememek lazım. Biz ne başka bir partinin içişlerine karışırız ne de bizle alakası olmayan konularla ilgili fikir yürütürüz.

"SUBJEKTİF BULUYORUM"

Denenmiş ve kazanılmış bir durum söz konusu, değilse birlikte kazanılmış belediyeler bunlar içişleri karışmak değil. Almak kadar alınmasına vesile olmakta önemlidir. Daha aday konuşulmamışken denenmiş ve kazanmış kişilerle ilgili değerlendirmeleri içişlerine karışmak denmesini subjektif olarak buluyorum" açıklamalarında bulundu.

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

Dün Ankara'da televizyon temsilcileriyle bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in "Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş aday gösterilirse hayır demeyeceğiz" sözlerine verdiği "Bir parti başka bir partinin içişlerine karışmamalı. Her partinin kendi kuralları vardır" yanıtı, "İttifak çatırdıyor" yorumlarına neden oldu.

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İYİ Parti'den Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Bir parti başka bir partinin içişlerine karışmamalı' sözlerine cevap: Mücadeleyi yok mu saysaydı? İYİ Parti'den Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Bir parti başka bir partinin içişlerine karışmamalı' sözlerine cevap: Mücadeleyi yok mu saysaydı? Akşener'in 'İmamoğlu ya da Yavaş aday gösterilirse hayır demeyeceğiz' sözlerine Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken cevap Akşener'in 'İmamoğlu ya da Yavaş aday gösterilirse hayır demeyeceğiz' sözlerine Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken cevap

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Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu'nun sözlerine İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan yanıt: Halkta karşılık görmüş iki isimle ilgili konuşmak neden içişlerine karışmak olsun? - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu'nun sözlerine İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan yanıt: Halkta karşılık görmüş iki isimle ilgili konuşmak neden içişlerine karışmak olsun? - Son Dakika
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