Erdoğan, Erol Olçok ve oğlu için kürsüde dua etti

Çorum'daki konuşması sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, posterini gördüğü 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip için kürsüde dua etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çorum'daki konuşması sırasında, meydanda asılan, 15 Temmuz Darbe Girişimi'nde şehit düşen Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un fotoğrafını işaret ederek, "Karşımda mesai arkadaşım Erol'u ve sevgili yavrusu Abdullah Tayyip'i görüyorum. Gelin onların ruhlarına bir Fatiha okuyalım" dedi.

Erdoğan daha sonra kürsüde Erol Olçok ve oğlu için dua etti. - ÇORUM