Hakkari'nin Çukurca Belediye Başkanı seçilen Nazmi Demir mazbatasını aldı.
Çukurca ilçesinde 31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti'den belediye başkanı seçilen Nazmi Demir, ilçe seçim kurulu yöneticilerinden mazbatasını aldı. Daha sonra Çukurca Belediyesine geçen Nazmi Demir, "Çukurca en güzel hizmetleri hak ediyor. Şimdi hizmet zamanı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İlçemizi beraber kalkındıracağız" dedi.
Törene AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya, Çukurca İlçe Başkanı Hüseyin Yılmaz ile çok sayıda vatandaş katıldı. - HAKKARİ
Son Dakika › Politika › Çukurca Belediye Başkanı Nazmi Demir Mazbatasını Aldı - Son Dakika
Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, mazbatasını alarak göreve başlamasının ardından Bilecik Valisi Şefik Aygöl ve Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk'ü ziyaret etti. Başkan Bakkalcıoğlu, Vali Aygöl ve Kaymakam Öztürk ile görüşerek çalışmalarında kolaylıklar temenni etti.
İscehisar Belediye Başkanı Seyhan Kılınçarslan, ilçede kurulan pazar yerini ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. Pazar yerindeki esnaf ve vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutlayan Kılınçarslan, istek ve talepleri dinledi. Kılınçarslan, ekipleriyle birlikte çalışarak esnaf ve ilçe halkının en iyi şekilde hizmet almasını sağlamaktadır.
Ticaret Bakanlığı, İsrail'e 54 ürün grubunda ihracatın kısıtlanacağını duyurdu. Bu karara Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, 'neden daha önce yapılmadı?' diyerek tepki gösterdi. Davutoğlu, Türkiye'nin İsrail ile olan ticaretini tamamen durdurması ve hava sahasını İsrail'e kapatması gerektiğini ifade etti.
Türkiye'nin en genç belediye başkanı olarak seçildiği 1999 yılından bu yana 6. kez zafere uzanarak mazbata almanın gururunu yaşayan Hatay'ın Payas ilçesi Belediye Başkanı Bekir Altan, vatandaşların sevgisini kazanarak görevini başarıyla sürdürüyor.
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