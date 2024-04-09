Çukurca Belediye Başkanı Nazmi Demir Mazbatasını Aldı

İscehisar Belediye Başkanı Pazar Yerini Ziyaret Etti

İscehisar Belediye Başkanı Seyhan Kılınçarslan, ilçede kurulan pazar yerini ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. Pazar yerindeki esnaf ve vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutlayan Kılınçarslan, istek ve talepleri dinledi. Kılınçarslan, ekipleriyle birlikte çalışarak esnaf ve ilçe halkının en iyi şekilde hizmet almasını sağlamaktadır.