Cumhur İttifakı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Mustafa Savaş, Köşk ilçesinde seçim çalışmalarına devam ediyor

Politika

Cumhur İttifakı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Mustafa Savaş, seçim çalışmalarına Köşk ilçesinde devam etti. Savaş, mevcut büyükşehir belediye başkanının 15 yıldır çalışmadan algı yönetimi ile şehri yönettiğini ileri sürerek seçilmeleri halinde 5 yıl boyunca suya zam yapmayacaklarını belirtti. Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler ise 5 yıllık görev süresinde 4 yıldan beri Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na ulaşamadığını söyledi.

Cumhur İttifakı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Mustafa Savaş, Köşk ilçesinde sürdürdüğü seçim çalışmaları kapsamında Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler ile birlikte ilçe genelinde görev yapan mahalle muhtarları, dernek başkanları ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Görevde 5 yılını tamamladıklarını hatırlatan Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, zor şartlar ve imkansızlıklara rağmen beklenen üzerinde bir performans sergileyerek sosyal tesisler, sportif alanlar, halı sahalar, olimpik havuzla ve ilçeye getirmiş oldukları doğalgazla Köşk ilçesine devasa hizmetler sunduklarını söyledi. Köşk Belediyesi olarak hizmetin zemin betonunu döktüklerini ve bundan sonra binanın yükseleceğini ifade eden Güler, "Köşk Belediyesi olarak eşelenme günlerini geride bıraktık. Bundan sonra geleceğe bakıyoruz. Köşk'ümüzü Türkiye'mizin ticaret merkezi haline getirmenin mücadelesini vereceğiz. Köşk'ün önemli gelir kaynaklarından biri kestane. Nazilli'den sonra Köşk kestane üretiminde ikinci sırada. Kestane işleme tesisini kurduk. Bu tesisimizle Köşk'ün ismini Türkiye'ye duyuracağız" dedi.

"4 Yıldır Çerçioğlu'na ulaşamıyorum"

Köşkü hak ettiği yere getirmenin boyunlarının borcu olduğunu dile getiren Güler, "Vizyoner büyükşehir belediye başkanı adayımız Mustafa Savaş'ı seçtiğimizde muhteşem olacak. Köşk Belediyesi büyükşehirden yatırım alamıyor. Bu kez hedefimiz büyükşehri almak. Hanım efendi kendi aday gösterip seçtiği belediye başkanları ile uyumlu bir şekilde çalışamıyor. Ben belediye başkanı görevimde 5'inci yılımı doldurmak üzereyim. Daha bir kez belediye başkanları ile bir araya gelmedim. Ben son 4 yıldır büyükşehir belediye başkanına ulaşamıyorum. Sorunlarımızı belediye başkanına iletemiyoruz. İnşallah 31 Marttan sonra büyükşehir belediye başkanımızı seçip bu şehrin kaderini değiştireceğiz" diye konuştu.

Başkan Güler'in çalışmalarını ve 5 yıl boyunca nasıl gayret ettiğini bildiklerini ifade eden AK Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Savaş, "Aydın'da çok güzel hava var. Bir aydan beri sokak sokak geziyoruz. Çok güzel atmosfer var. Zemin, ortam çok uygun. Çarşıda pazarda gezerken vatandaşlar 'artık bıktık, değişim şart' diyor. Hemşerilerim 31 Mart'ta sandıkta gereken cevabı verecek. Biz sokakta değişim seslerini duyuyoruz. 31 Mart'a kadar partimizin bütün kademelerinin çok çalışması gerekiyor" diyerek seçilmesi halinde Aydın'da suya 5 yıl boyunca zam yapmayacaklarını söyledi.

Konuşmasının önemli bir bölümünde rakibi Özlem Çerçioğlu'nu eleştiren Mustafa Savaş, "Başkan Çerçioğlu 18 saat çalışıyormuş. 15 yıldan beri bu şehri algı ile yönetti ya. Masal anlattılar ya. Masal dönemi bitiyor artık. 1 Nisan'dan itibaren hepimiz diyeceğiz 'bir varmış bir yokmuş'. 15 yıllık algı dönemi bitecek ve 1 Nisan'dan itibaren bu şehri akıl yönetecek. 1 Nisan'dan itibaren hiçbir billboardda Mustafa Savaş'ın ismini ve resmini görmeyeceksiniz" diyerek Köşk halkından destek istedi. - AYDIN