Cumhur İttifakı Aziziye Belediye Başkan Adayı Eyüp Tavlaşoğlu, Ilıca'da yapılacak projeleri açıkladı

Politika

31 Mart tarihinde yapılacak olan yerel seçim çalışmalarını tüm hızıyla devam ettiren Cumhur İttifakı Aziziye Belediye Başkan Adayı Eyüp Tavlaşoğlu, hazırladığı projeleri vatandaşlarla paylaşıyor.

A'dan Z'ye hemen herkesin ihtiyaçları gözetilerek hazırlanan projeler arasında bilhassa Ilıca Mahallesi'nde bulunan Pulur Çayı'nın ıslahı da dikkatlerden kaçmıyor. Tavlaşoğlu, göreve geldiklerinde Ilıca'nın tam ortasından geçen Pulur Çayı'nın sel ve taşkın risklerine karşı ıslahının yapılacağını, buranın halkın dinlenme ve mesire alanı olacağını söyledi.

Yapılacak çevre düzenlemesi sayesinde vatandaşların buralardan istifadesinin sağlanacağını dile getiren Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Eyüp Tavlaşoğlu, "Büyükşehir Belediyesinin de destekleri ile Pulur çayının etrafında halkın oturup dinleneceği kamelyalar ve çocuk oyun alanları kuracağız. Yıllarca Ilıca'da piknik yapmak için mesire alanlarını kullanan vatandaşlarımız, Pulur çayının çevresine yapacağımız çağdaş makyajla, görsel güzelliğe sahip bir alanda dinlenme imkanı bulabilecekler. Emsalleri batı illerinde var olan dere ıslahlarının daha da güzelini Ilıca'ya kazandırmak istiyoruz. Nasip olur 31 Mart tarihinde halkımız bize yetki verirse en kısa sürede bu projeyi hayata geçireceğiz" diye konuştu.

"Ilıca yeni çarşı yolu ana artere bağlanacak"

Cumhur ittifakı Aziziye Belediye Başkan Adayı Eyüp Tavlaşoğlu, Ilıca gezilerinde sürekli olarak gelen talepler arasında Yeni Çarşı yolunun ana artere bağlanma talepleri geldiğini de hatırlattı.

Daha önce Büyükşehir Belediyesi tarafından alt yapısı hazırlanan Yeni Çarşı yolunun seçimlerin ardından ana artere bağlanacağını söyleyen Tavlaşoğlu, "Ilıca Bahçelievlerde kentsel dönüşüm çalışmalarının başlamasıyla birlikte Yeni Çarşıda oluşan yoğunluk yolun ana artere bağlanmasını zaruri hale getirecek. Böylelikle Yeni Çarşı esnafının ticari aksı da istenilen düzeye ulaşmış olacak. Bu yol üzerinden toplu ulaşım araçlarının geçmesi ile de çarşı ekonomik canlılığını kazanmış olacaktır." dedi. - ERZURUM