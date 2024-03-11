Cumhur İttifakı Günyüzü'nde Seçim İrtibat Bürosu Açtı - Son Dakika
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Politika

Cumhur İttifakı Günyüzü'nde Seçim İrtibat Bürosu Açtı

Cumhur İttifakı Günyüzü\'nde Seçim İrtibat Bürosu Açtı

Cumhur İttifakı, Günyüzü ilçesinde Seçim İrtibat Bürosu açılışı gerçekleştirdi. AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, ilçede araç konvoyuyla karşılandı. Hatipoğlu, açılışta yaptığı konuşmada, şehrin tüm ilçelerinde seçim irtibat büroları açtıklarını belirtti ve Günyüzü'nden başlayarak tüm ilçelerde Cumhur İttifakı'nın kazanacağını söyledi. Hatipoğlu, göreve geldiklerinde kent merkezinde verilen hizmetlerin aynısını merkeze uzak bölgelere de ulaştıracaklarını ve ana sorunları çözeceklerini ifade etti.

11.03.2024 09:21  Güncelleme: 09:23
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Cumhur İttifakı tarafından Günyüzü ilçesinde Seçim İrtibat Bürosu açılışı gerçekleştirildi.

AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, ilçede vatandaşlar tarafından araç konvoyuyla karşılandı.

Hatipoğlu, açılışta yaptığı konuşmada, bu ilçedeki büroyla birlikte şehrin tüm ilçelerinde seçim irtibat büroları açmış olduklarını söyledi.

Açılışın, yeniden yürüyüşün başlangıcı olacağını kaydeden Hatipoğlu, "Günyüzü'nden başlayarak, Eskişehir'de ve tüm ilçelerimizde 31 Mart'ta Cumhur İttifakı kazanacak. Cumhur İttifakı olarak, büyükşehirde yakaladığımız başarıyla Hidayet başkanımızı Günyüzü'nde rekor bir oyla seçip, belediye başkanı yapacağız." diye konuştu.

31 Mart'tan sonra hizmete sunacakları projeleri açıkladıklarını ve AK Parti belediyeciliğinin temel maksadının kent merkezinde verilen hizmetlerin aynısının merkeze uzak bölgelere de ulaştırmak olduğunu dile getiren Hatipoğlu, "Göreve geldiğimizde bu istikamette vatandaşımıza hizmet ederek, Eskişehir'in çehresini değiştireceğiz. Altyapı, trafik ve imar problemleri gibi ana sorunları en kısa sürede çözeceğiz. Bu coşkulu karşılamanız beni çok mutlu etti. Allah hepinizden razı olsun." dedi.

Kaynak: AA

Eskişehir, AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

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