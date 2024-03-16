Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Erzurum'da yoğun ilgi
Atlı cirit ekipleri karşıladı
ERZURUM - 31 mart yerel seçimleri öncesi il miting programına katılmak üzere Erzurum'a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Havalimanından miting alanına geliş güzergahında yollara dökülen vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yoğun sevgi gösterilerinde bulundular. Atlı ciritçiler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın otobüsünün önünde uzun süre konvoya eşlik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşları otobüsten selamlayarak vatandaşlara hediye verdi.
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Elazığ'da düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, 31 Mart yerel seçimlerinin yeni bir demokrasi şöleni olacağını belirtti. Yılmaz, AK Parti'nin 30 yıllık tecrübe birikimiyle bu seçimlere de damga vuracaklarını söyledi. Ayrıca, Türkiye'nin ekonomik başarılarından bahseden Yılmaz, enflasyonun temel öncelikleri olduğunu ve bu konuda kararlılıkla çalıştıklarını ifade etti.
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