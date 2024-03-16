Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Erzurum'da yoğun ilgi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: 31 Mart'ta yeni bir demokrasi şöleni yaşayacağız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Elazığ'da düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, 31 Mart yerel seçimlerinin yeni bir demokrasi şöleni olacağını belirtti. Yılmaz, AK Parti'nin 30 yıllık tecrübe birikimiyle bu seçimlere de damga vuracaklarını söyledi. Ayrıca, Türkiye'nin ekonomik başarılarından bahseden Yılmaz, enflasyonun temel öncelikleri olduğunu ve bu konuda kararlılıkla çalıştıklarını ifade etti.