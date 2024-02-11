Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'a yapılan silahlı saldırıyı kınadı - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'a yapılan silahlı saldırıyı kınadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay\'a yapılan silahlı saldırıyı kınadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması sırasında gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Erdoğan, saldırıyı kınayarak, saldırganlardan birinin yakalandığını ve diğerlerinin de yakalanacağını belirtti.

11.02.2024 14:05  Güncelleme: 14:07
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması sırasında gerçekleştirilen silahlı saldırıyla ilgili, "(Saldırganlardan) Bir tanesi yakalandı. Diğerlerini de inşallah yakalayacağız" dedi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'a yapılan silahlı saldırıyı kınadı - Son Dakika


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