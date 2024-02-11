Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay\'a yapılan silahlı saldırıyı kınadı

Premier Lig: Arsenal, West Ham'ı 6-0 mağlup etti

Premier Lig 24. hafta maçında Arsenal, deplasmanda karşılaştığı West Ham'ı 33 dakikada bulduğu 6 golle 6-0 mağlup etti. Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 32. dakikada William Saliba, 41 ve 63. dakikada Bukayo Saka, 44. dakikada Gabriel, 45+2'nci dakikada Trossard ve 65. dakikada Declan Rice kaydetti. Arsenal, bu sonuçla üst üste dördüncü kez kazanarak puanını 52 yaparak zirve yarışını sürdürdü.