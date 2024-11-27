Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Anaokulu-kreş ayrımını dahi bilmiyorlar. Bakanlıktan gelen yazıyı okumamışlar, ama üzerine ahkam kesmede, "engelleniyoruz" naraları atmada maşallah pek hevesli ve mahirler. Hadi okudular, anladılar diyelim; bu sefer de fıtratlarının ayrılmaz bir parçası haline gelen yalan ve iftira alışkanlığından kurtulamıyorlar" - ANKARA
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Anaokulu-kreş ayrımını dahi bilmiyorlar. - Son Dakika
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