Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Anayasa'nın ilk 4 maddesiyle ilgili partimizin ve Cumhur İttifakı'nın herhangi bir sorununun olmadığını, ilk 4 madde üzerinden yapılan tartışmaların sürece katkısı olmadığını ifade etmek istiyorum." - ANKARA
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Anayasa'nın ilk 4 maddesiyle ilgili partimizin ve Cumhur İttifakı'nın herhangi bir sorununun olmadığını, ilk 4 madde... - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?