Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Anayasa'nın ilk 4 maddesiyle ilgili partimizin ve Cumhur İttifakı'nın herhangi bir sorununun olmadığını, ilk 4 madde üzerinden yapılan tartışmaların sürece katkısı olmadığını ifade etmek istiyorum." - ANKARA