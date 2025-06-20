Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ayrışmayacağız, birbirimize düşmeyeceğiz. Aramıza sahte ve sanal duvarlar örmeyeceğiz. Birbirimize yoldaş olacağız. Dünya görüşümüz hayat tarımız farklı olabilir, biz bu kimliklerimizden önce Müslümanız, Müslümanlık hepimizin en üst kimliğidir." - İSTANBUL
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Ayrışmayacağız, birbirimize düşmeyeceğiz. - Son Dakika
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