Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ayrışmayacağız, birbirimize düşmeyeceğiz. Aramıza sahte ve sanal duvarlar örmeyeceğiz. Birbirimize yoldaş olacağız. Dünya görüşümüz hayat tarımız farklı olabilir, biz bu kimliklerimizden önce Müslümanız, Müslümanlık hepimizin en üst kimliğidir." - İSTANBUL