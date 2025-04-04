Bahçeli'nin mesaiye başlaması Erdoğan'a soruldu! Cevabı dikkat çekici - Son Dakika
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Politika

Bahçeli'nin mesaiye başlaması Erdoğan'a soruldu! Cevabı dikkat çekici

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Cuma namazı çıkışı 66 gün sonra görüntü veren Bahçeli'nin sağlık durumu soruldu. Erdoğan, "Bahçeli'nin sağlığıyla ilgili konuşan yalancı, palavracı tiplerin ne olduğu ortaya çıktı. Az önce telefonda görüştüm. 'Nasılsınız?' diye sordum. Çok iyi olduğunu söyledi. Yapacağımız daha çok şey var" cevabını verdi.

04.04.2025 15:09
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Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, mesaisine yeniden başladı. Partinin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret eden Bahçeli, iki ay sonra ilk kez görüntülendi.

PARTİLİLERE BOZKURT SELAMI YAPTI

İstirahati sonrası ilk olarak MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarına ziyarette bulunan Bahçeli, duanın ardından Türkeş'in kabrine kırmızı ve beyaz karanfiller bıraktı. Devlet Bahçeli, kabir ziyaretinin ardından Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı'nın yeni hizmet binasına geçti. Burada Bahçeli'nin aracını güller atarak karşılayan sevenleri "Durma ilerle evlatların seninle", "Hareketin lideri Devlet Bahçeli" sloganları attı. MHP lideri daha sonra MHP Genel Merkezi'ne geçti. Bahçeli'yi burada çok sayıda partili karşıladı. MHP lideri, bina içinde partilileri Bozkurt Selamı ile selamladı.

"AZ ÖNCE KENDİSİYLE GÖRÜŞTÜM"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin soruya, "Bunlar hep yalancı, palavracı tiplerin ne olduğu ortaya çıkıyor. İşte gördüğünüz gibi şu anda rahmetli Türkeş'e karşı sürekli vecibesini yerine getiren Devlet Bey, yine aynı şekilde vecibesini yerine getirdi. Az önce ben de kendisiyle bir telefon görüşmesi yaptım. Aynı şekilde ben de rahmetli Türkeş'e duamızı yaptığımızı kendilerine söyledim. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun inşallah. Bizler her zaman bu ülkeye bu millete her türlü faydası olan, hizmeti olan büyüklerimizin yanında olduk, yanında olmaya da devam edeceğiz. Allah Devlet Bahçeli dostumuza sağlık, sıhhat, afiyet versin. Şu anda da nasıl sağlığınız diye sorduğumda aldığım cevap; "Gayet iyiyim, bugün de vecibemizi yerine getirdik" dediler. Rabbim sağlık, sıhhat afiyet versin çünkü yapacağımız daha çok şey var." ifadelerini kullandı.

Bahçeli\'nin mesaiye başlaması Erdoğan\'a soruldu! Cevabı dikkat çekici

Politika, Yalancı, 3-sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Bahçeli'nin mesaiye başlaması Erdoğan'a soruldu! Cevabı dikkat çekici - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Oa343862!:
    Daha milletin başına çok bela olacağız diyor yani. 5 2 Yanıtla
  • Hakan as :
    Allah tez zamanda sizleri yanına alsın :) 1 1 Yanıtla
  • Tuna Han:
    yav kardeşim kendilerine hayrı yok ikiside ayakta zor duruyor 80 milyonluk ülke 55 60 yaşında kültürlü okumuş yabancı dili olan ileri görüşlü bir kişi çıkaramıyor mu yine akp içinden çıksın bunlar sağlıklı düşündüğünü düşünmüyorum ben akıl veren yön verende kendi koltuğunu düşünüyor ülke umrunda değil azıcık oturup tarafsız bakın herkesin çocuğu torununu etkiliyor 0 2 Yanıtla
  • beyzaipek:
    GUZEL TURKIYEM NE ZAMAN SIZDEN KURTULUCAK 0 1 Yanıtla
  • 199715:
    Adamlar ölümle yaşam arasında " daha yapacaklatı çok şey varmış". Önce Allah sonra millet izin verirse tabii... 0 0 Yanıtla
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