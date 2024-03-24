Erdoğan: İstanbul'da çöp, çukur ve çamur sorunu devam ediyor - Son Dakika
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Politika

Erdoğan: İstanbul'da çöp, çukur ve çamur sorunu devam ediyor

Erdoğan: İstanbul\'da çöp, çukur ve çamur sorunu devam ediyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un çöp, çukur ve çamur sorununun hala devam ettiğini belirtti. Göreve geldiklerinde bu sorunları çözmek için çalıştıklarını ancak sonraki dönemde aynı sorunların tekrar yaşandığını ifade etti.

24.03.2024 15:39
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz göreve geldiğimizde İstanbul çöp, çukur, çamur deryasıydı. Bizden sonra Bay Ekrem göreve geldi. Yine aynı durum, yine aynı çöp yine çukur, yine çamur." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Erdoğan: İstanbul'da çöp, çukur ve çamur sorunu devam ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erdoğan: İstanbul'da çöp, çukur ve çamur sorunu devam ediyor - Son Dakika
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