Cumhurbaşkanı Erdoğan Bursa'ya geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2 Temmuz Cumartesi günü Bursa'ya gelecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2 Temmuz Cumartesi günü Bursa'ya gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geleceğini AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda duyurdu. Gürkan, 'Müjdemizi buradan vermek istiyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Recep Tayyip Erdoğan'ı 2 Temmuz'da Bursa'mızda ağırlıyoruz inşallah" dedi. - BURSA
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