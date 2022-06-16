Cumhurbaşkanı Erdoğan Bursa'ya geliyor - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Bursa'ya geliyor

16.06.2022 22:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bursa'ya geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2 Temmuz Cumartesi günü Bursa'ya gelecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2 Temmuz Cumartesi günü Bursa'ya gelecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2 Temmuz Cumartesi günü Bursa'ya gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geleceğini AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda duyurdu. Gürkan, 'Müjdemizi buradan vermek istiyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Recep Tayyip Erdoğan'ı 2 Temmuz'da Bursa'mızda ağırlıyoruz inşallah" dedi. - BURSA

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Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Bursa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan Bursa'ya geliyor - Son Dakika

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