ERDOĞAN: ALEVİ-BEKTAŞİ KÜLTÜR VE CEMEVİ BAŞKANLIĞI KURUYORUZ

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Şahkulu Sultan Dergahı ve Cemevi'nde, Cemevleri Temel Atma ve Toplu Açılış Töreni'ne katıldı. Erdoğan burada yaptığı konuşmada, "Alevi-Bektaşi vatandaşlarımızın ve onların bir araya geldiği mekanların tüm meselelerin devlet nezdinde takibini ve yürütmesini yapacak kurumsal bir yapı kuruyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığımız kendi bünyesinde kuracağımız Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı, muhtarlıklara, derneklere, belediyelere, federasyonlara bağlı cemevlerinin, tamamının yönetimini yürütecektir. Cemevi hizmetlerinden eğitim faaliyetlerine kadar tüm çalışmalar bu kurumsal yapı altında kamu güvencesi desteği ve denetimiyle yürütülecektir. Böylece cemevlerinin aydınlatma, içme ve kullanma suyu, yapım, onarım, bakım giderlerinin karşılanması ve imar planlarındaki yeriyle ilgili tüm sorunlar çözülmüş olacaktır. Cemevlerinde erkan hizmetlerini yürütmekten sorumlu Alevi Bektaşi inanç önderlerinden talep edenlere de kurumsal yapı bünyesinde kadro verilebilecektir. Ülkemizin demokratikleşme reformlarının en önemlilerinden biri olduğuna inandığım bu adımların ülkemize, milletimize, alevi Bektaşi kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.