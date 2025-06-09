Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ferdi Zeyrek için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için taziye mesajı yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ferdi Zeyrek'in elim bir kaza sonucu vefat etmesinden büyük üzüntü duydum. Merhum Zeyrek'e Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, çalışma arkadaşlarına, Manisalı vatandaşlarımıza ve tüm CHP teşkilatına başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA