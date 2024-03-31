Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sandık görevlilerine çağrı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son oy sayılana ve sonuçlar kesinleşinceye kadar tüm kardeşlerimden görevli oldukları sandıkların başından ayrılmamasını, milletin iradesine sonuna kadar sahip çıkmasını önemle rica ediyorum" - ANKARA
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşanan olayda, komşusu Bayram Şimşek'i öldüren katil zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay, ev satışı nedeniyle çıkan husumet sonucu meydana geldi.
Zonguldak'ta saat 17.00 itibariyle oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından başlayan oy sayımı devam ediyor. Saime Toptan Sosyal Bilimler Lisesi'nde seçimin tamamlanmasıyla birlikte 1175 nolu sandık açılarak önce zarfların sayımı gerçekleştirildi. Ardından oy sayımına geçildi.
YSK Başkanı Ahmet Yener, saat 17.00'de tüm oy sayım işlemleriyle ilgili genel bilgi vereceklerini ve daha sonra yayın yasaklarının kaldırılacağı saat hakkında karar vereceklerini açıkladı. YSK, saat 21'de ilan edilen yayın yasaklarının kaldırıldığı saati ilan etmeden seçim sonuçlarıyla ilgili açıklama yapmama ricasında bulundu.
Adana'nın Kozan ilçesinde saat 17.00 itibari ile sandıklar kapanırken oy sayımı başladı. Kozan'da 99 bin 088 seçmen bugün yerel yöneticilerini belirlemek üzere sandık başına gitti. İlçede Kozan Belediye Başkanlığı için 16 aday yarıştı.
Manisa'da saat 17.00 itibariyle mahalli idareler seçimlerinde oy kullanma işlemi sona erdi. Oy verme işleminin sona ermesiyle birlikte sandıklarda oy sayımına başlandı.
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin sonuçlarının duyurulmaya başlanması öncesi son hazırlıklarını tamamladı. İl başkanlığı binası önünde platform kuruldu ve güvenlik önlemleri alındı. Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, seçim sonuçlarını buradan takip edecek.
Bursa'da yapılan seçimlerde oy kullanma işlemi tamamlandı ve sandıklar açılarak oy sayımına başlandı.
Kilis'te 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy sayımı devam ediyor. Kilis'te 95 bin 878 seçmenin 415 sandıkta oy kullanma işlemi tamamlandıktan sonra sandıklar açılarak oylar sayılmaya başlandı.
İstanbul'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sabah 08.00'de oy verme işlemleri başlamıştı. 17.00 itibariyle oy verme işlemi sona erdi. Sandıklardaki oyların sayımına başlandı. 32 ilde ise sabah saat 07.00'de başlayan oy verme işlemi 16.00'de sona ermişti.
CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ve CHP Bilecik Belediye Başkan Adayı Melek Mızrak Subaşı, vatandaşlara oy kullanmaları ve sandıklara sahip çıkmaları çağrısı yaptı. Tüzün, Bilecik'te sandığa katılım oranının yüksek olacağını tahmin ettiklerini belirtirken; Subaşı ise oy kullanmayan vatandaşları sandığa oy kullanmaya ve saat 17:00'den sonra sandıklara sahip çıkmaya davet etti.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, sandıkların açılmasına dakikalar kala açıklanan seçim anketine sert tepki gösterdi. Şen, "Seçimler demokrasi şölenleridir. Ancak, bir kısım anketlerle bu şölene gölge düşürmek isteyen art niyetli insanların olduğu gözükmektedir. Bugün ve özellikle bu saatlerde yayınlanan anketlerin hiçbir bilimsel geçerliliği ve güvenliği yoktur" dedi.
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