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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze diplomasisi! Hamza Yusuf ve Giorgia Meloni ile bir araya geldi - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze diplomasisi! Hamza Yusuf ve Giorgia Meloni ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya İklim Eylemi Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Dubai'de İskoçya Başbakanı Hamza Yusuf ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile görüştü.

01.12.2023 - 14:49,
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Dünya İklim Eylemi Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Dubai'de İskoçya Başbakanı Hamza Yusuf ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Dubai'de İskoçya Başbakanı Yusuf ve İtalya Başbakanı Meloni İ ile Görüştü

ERDOĞAN'IN GAZZE DİPLOMASİSİ SÜRÜYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28'inci Taraflar Konferansı kapsamında düzenlenen Dünya İklim Eylemi Zirvesi için bulunduğu Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde, İskoçya Bölgesel Başbakanı Hamza Yusuf ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile ayrı ayrı görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Dubai'de İskoçya Başbakanı Yusuf ve İtalya Başbakanı Meloni İ ile Görüştü

ZİRVEDEN FOTOĞRAFLAR SERVİS EDİLDİ

Cumhurbaşkanlığı'nın resmi internet sitesinde görüşmelerden birer kare fotoğraf paylaşıldı.

Kaynak: ANKA

Recep Tayyip Erdoğan, İtalya, Dubai, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze diplomasisi! Hamza Yusuf ve Giorgia Meloni ile bir araya geldi - Son Dakika
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