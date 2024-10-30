Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünyanın 4 bir yanında hayatta kalma mücadelesi veren gariplerin Türkiye'den ümidi var"
-9. Uluslararası Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Ödülleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla sahiplerini buldu
ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde '9. Uluslararası Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Ödül Töreni'nde konuştu.
Son Dakika › Politika › Erdoğan: Türkiye'nin Umudu Gariplerin Yanında - Son Dakika
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