Erdoğan'dan Fırsatçılara Karşı Mücadele Vurgusu

Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rekabet kurallarını ihlal ederek veya söylentiler yayarak enflasyonu körükleyen fırsatçılarla mücadelemizde yeni yılda daha kararlı olacağız"

"Merkez bankamızın rezervleri düzenli olarak artıyor. Brüt rezervlerimiz geçen hafta 163.5 milyar dolara çıktı"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.