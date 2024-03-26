Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Gabar'da, Tendürek'te, Besler Deresi'nde teröristleri başını ezdik"

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Çamlıhemşin yolunun ihalesini yaptıklarını ve çalışmalara başladıklarını açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Rize'de yaptığı konuşmada, Çamlıhemşin yolunun ihalesini gerçekleştirdiklerini ve çalışmalara başladıklarını belirtti. Uraloğlu, ayrıca Ardeşen-Çamlıhemşin yolunda yapılan çalışmaları inceledi ve Rize'de birçok ulaşım projesinin hayata geçirildiğini ifade etti. Tunca yolunun önemli bir yatırım olduğunu vurgulayan Uraloğlu, projenin tamamlanmasıyla birlikte Çamlıhemşin'in daha güzel bir marka şehir olacağını söyledi. Ayrıca, Çamlıhemşin yolunda kanalizasyon hattının da geçirilmesi için çalışmaların yapıldığını belirtti.