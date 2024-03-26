Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Gabar'da, Tendürek'te, Besler Deresi'nde teröristleri başını ezdik" - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Gabar'da, Tendürek'te, Besler Deresi'nde teröristleri başını ezdik"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gabar, Tendürek ve Besler Deresi'nde teröristlere karşı müdahale ettiklerini belirterek, Türk mühendislerinin yaptığı KAAN'ın başarılı ilk uçuşunu gerçekleştirdiğini ve 2028'de gökyüzünde Türk mühendislerinin yaptığı KAAN'ı göreceklerini söyledi. Erdoğan, hizmetkar olmaya talip olduklarını ve enflasyonun tekrar tek haneye düşeceğini vurgulayarak, emeklileri ve çalışanları enflasyona ezdirmeyeceklerini ifade etti.

26.03.2024 19:58
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Gabar'da, Tendürek'te, Besler Deresi'nde teröristleri başını ezdik"

-Cumhurbaşkanı Erdoğan:

-"Nerede bir işgal, hukuksuzluk varsa elimizle, dilimizle ve kalbimizle müdahale ettik"

-"Yapamaz dedikleri, küçümsedikleri KAAN ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi"

"2028'de bir uçak sesi duyup gökyüzünde Türk mühendislerinin yaptığı KAAN'ı göreceğiz"

-"Biz bu millete efendilik taslamaya değil hizmetkar olmaya talibiz"

-"Enflasyon yine tek haneye düşecek"

-"Emeklilerimizi ve çalışanlarımızı enflasyona ezdirmedik ezdirmeyeceğiz"

Kaynak: İHA

Havacılık, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: ' Gabar'da, Tendürek'te, Besler Deresi'nde teröristleri başını ezdik' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Gabar'da, Tendürek'te, Besler Deresi'nde teröristleri başını ezdik" - Son Dakika
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