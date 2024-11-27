Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geçtiğimiz günlerde konserler üzerinden ortaya saçılan yolsuzluklar, buzdağının sadece görünen kısmıdır. Suyun altında çok daha büyük hırsızlıklar, usulsüzlükler vardır. 'Halkçı belediyecilik' sloganı altında nasıl bir soygun düzeninin işletildiğini, önümüzdeki dönemde hep birlikte göreceğiz." - ANKARA