Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Haniye'nin şehit edilmesiyle Gazze krizinde yeni bir sınır daha aşıldı"

"İsrail Gazze'deki ateşi bölgeye yaymak için her yolu deneyecektir"

"Temmuz ihracatımız yüzde 13,8 artış kaydetmiştir"

"Gözünü kan bürümüş soykırım şebekesi ne yaparsa yapsın Türkiye'nin ve Türk milletinin Filistin halkıyla dayanışmasını engelleyemeyecektir"

"İhracatta tarihimizin en yüksek Temmuz ayı rakamına ulaştık"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de bir araya gelen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı sona erdi. Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunun Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Haniye'nin şehit edilmesiyle Gazze krizinde yeni bir sınır daha aşıldı. İsrail Gazze'deki ateşi bölgeye yaymak için her yolu deneyecektir. Gözünü kan bürümüş soykırım şebekesi ne yaparsa yapsın Türkiye'nin ve Türk milletinin Filistin halkıyla dayanışmasını engelleyemeyecektir. Temmuz ihracatımız yüzde 13,8 artış kaydetmiştir. İhracatta tarihimizin en yüksek Temmuz ayı rakamına ulaştık" dedi.