Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dile getirdiği idam cezasına 6'lı masadaki Karamollaoğlu destek verdi - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dile getirdiği idam cezasına 6'lı masadaki Karamollaoğlu destek verdi

25.06.2022 18:58

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Marmaris yangının çıkardığını itiraf eden kişi için "Cezası idam olmalı" sözlerine 6'lı masada yer alan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan destek geldi. Karamollaoğlu, terör suçları, kadın cinayetleri, orman yangınlarının cezasının idam olması gerektiğini söyleyerek "Her zaman bu tarz vahşi cinayetlere idam verilmesi icap eder kanaatindeyiz." ifadesine yer verdi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, programları kapsamında geldiği Trabzon'da basın toplantısı düzenleyerek gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"YOKLUKLAR VE YASAKLAR KALKMALI"

Sözlerine Trabzonspor'un şampiyonluğunu kutlayarak başlayan Karamollaoğlu, "Yolsuzluklar, yokluklar ve yasaklar kalkmalı bu ülkede. Başka türlü biz ekonomimizi düzeltemeyiz. Ekonomi sadece mali işlerle ilgili bir konu değildir. Bir ülkede şartlar, yatırım ve iş hayatına yönelik oluşturulmaz, güven olmazsa o ülkede yatırım olmaz; problemler çözülemez, o ülke kalkınamaz." diye konuştu.

"İDAM VERİLMESİ İCAP EDER"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın orman yangınlarındaki cezayla ilgili idam çıkışına ilişkin soruya yanıt veren Karamollaoğlu, "Terör suçları, kadın cinayetleri, orman yangınları da denildi, ne olursa olsun cinayetlerde idam cezası muhafaza edilmeliydi. Kasten işlenmiş bir cinayet, hele de kadınlara karşı olan, hepimizi en çok derinden yaralayan; planlıyor, eski eşini vahşice katlediyor. Bunlar 'Tamam sana 25 yıl verdik, aradan bir 15 yıl geçtikten sonra iyi halden de indirdik, hadi serbestsin', adama 'Git bir cinayet daha işle' deniyor. Bu konuda her zaman bu tarz vahşi cinayetlere idam verilmesi icap eder kanaatindeyiz." dedi.

"BEN ADAY OLMAYI PEN DÜŞÜNMÜYORUM"

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının özellikleriyle ilgili soruya Karamollaoğlu, "6'lı masanın gündeminde cumhurbaşkanı adayı bugüne kadar hiç bulunmadı, hiç konuşmadık bu konuyu. Konuşulan şu oldu; yeri geldiğinde adaylık konusu ittifakla karara bağlanmalı, mümkünse tek bir adayla seçime gidilmeli. Onun ötesinde hiçbir görüşme yok. Ben aday olmayı pek düşünmüyorum. Meral hanım, 'Başbakanlığa talibim' dedi. Bir isim üzerinde hiçbir müzakere yapılmadı. Bekleyip göreceğiz. Şimdiden bir spekülasyona sebep olacak ifadede bulunmak doğru olmaz." yanıtını verdi.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Dün Marmaris'te çıkan yangın bölgesinde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a alevlerin başlamasına neden olan şahsa verilecek ceza soruldu. Yanıtında idam tartışmalarına da değinen Erdoğan, "Caydırıcı bir ceza. Ucu nereye dayanıyor, idama mı? İdam olmalı. Sultan Fatih ne diyor? Ormanlarımdan bir ağaç kesenin boynunu vururum diyor. Bu iş o kadar önemli. Adam affedersin içmiş şaribüleyli vennehar, bilmem neye kızdım, onun için burayı yaktım! Böyle saçmalık olur mu? Bu tartışılmalı." demişti.

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dile getirdiği idam cezasına 6'lı masadaki Karamollaoğlu destek verdi - Son Dakika
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