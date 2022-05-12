Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah Tokyo'dan sonra Paris'ten bambaşka dolu dolu zaferlerle döneceğiz" - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah Tokyo'dan sonra Paris'ten bambaşka dolu dolu zaferlerle döneceğiz"

12.05.2022 19:21

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah Tokyo'dan sonra Paris'ten bambaşka dolu dolu zaferlerle döneceğiz" -"Son dönemde engellilerimiz sporun farklı branşlarında dünya çapında iftihar verici başarılara imza atıyorlar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah Tokyo'dan sonra Paris'ten bambaşka dolu dolu zaferlerle döneceğiz"

-"Son dönemde engellilerimiz sporun farklı branşlarında dünya çapında iftihar verici başarılara imza atıyorlar. Şanlı bayrağımızı her yerde gururla dalgalandıran tüm sporcularımıza ülkem ve milletim adına teşekkürlerimi iletiyorum"

-"Hangi kökene, inanca, kültüre sahip olursa olsun 85 milyonun her biri devletimizin nazarında eşittir"

-"Bizim siyaset ve devlet anlayışında hiç kimse insani vasıflarından, doğuştan gelen özelliklerinden dolayı ötekileştirilemez. Hiç kimse dış görünüşünden dolayı ayrımcılığa bırakılamaz. Hiç kimse bedensel engeli nedeniyle sosyal hayatın dışına itilemez"

- "Spor özellikle engelli vatandaşlarımızın hayata aktif katılımını sağlayan bir faaliyet alanıdır. Türkiye'de çok uzun yıllar engelli kardeşlerimiz ya ihmal edilmiş ya da önyargıların kurbanı olmuşlardır"

-"Sürekli 'yapamazsınız' denilerek özgüvenleri törpülenmiştir. Hayata katılmalarını teşvik edecek bir irade, vizyon ve hassasiyet maalesef mevcut değildi"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Spor Aşkı Engel Tanımaz" Özel Eğitim Okulları'na Spor Malzemesi Dağıtım Töreni'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnşallah Tokyo'dan sonra Paris'ten bambaşka dolu dolu zaferlerle döneceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnşallah Tokyo'dan sonra Paris'ten bambaşka dolu dolu zaferlerle döneceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnşallah Tokyo'dan sonra Paris'ten bambaşka dolu dolu zaferlerle döneceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnşallah Tokyo'dan sonra Paris'ten bambaşka dolu dolu zaferlerle döneceğiz

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Recep Tayyip Erdoğan, Siyaset, Tokyo, Paris, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İnşallah Tokyo'dan sonra Paris'ten bambaşka dolu dolu zaferlerle döneceğiz' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah Tokyo'dan sonra Paris'ten bambaşka dolu dolu zaferlerle döneceğiz" - Son Dakika
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