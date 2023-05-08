1 milyon 700 bin kişinin katılımıyla gerçekleşen Büyük İstanbul Mitingi'nde konuşan Erdoğan: Burada kucaklaşmamız tesadüf değil - Son Dakika
Üye Girişi

1 milyon 700 bin kişinin katılımıyla gerçekleşen Büyük İstanbul Mitingi'nde konuşan Erdoğan: Burada kucaklaşmamız tesadüf değil

08.05.2023 11:04

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen ve 1 milyon 700 bin kişinin katıldığı AK Parti mitingiyle ilgili paylaşım yaptı. Erdoğan, "14 Mayıs'a giden yolda en büyük kucaklaşmamızı Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde gerçekleştirmemiz elbette tesadüf değildi. Şehrimizin 39 ilçesinden 1,7 milyonu aşkın hemşehrimizle 'Türkiye bize emanet' dedik." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nca Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen "Büyük İstanbul Mitingi"ne katıldı. Mitinge, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, HÜDA PAR lideri Zekeriya Yapıcıoğlu, BBP lideri Mustafa Destici ve Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal da katıldı.

1 milyon 700 bin kişi katıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul mitingi mesajı: 'Türkiye bize emanet' dedik

1 MİLYON 700 BİN KİŞİ KATILDI

Programda uzun bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen Büyük İstanbul Mitingi'ne 1 milyon 700 bin kişinin katıldığını açıkladı.

1 milyon 700 bin kişi katıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul mitingi mesajı: 'Türkiye bize emanet' dedik

"BURADA OLMAMIZ TESADÜF DEĞİLDİ"

Mitingin yankıları sürerken Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından dünle ilgili bir paylaşım yaptı. Dikkat çeken mesajlar veren Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: " 14 Mayıs'a giden yolda en büyük kucaklaşmamızı Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde gerçekleştirmemiz elbette tesadüf değildi. Dün İstanbul bir başka güzel, bir başka muhteşemdi. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde şehrimizin 39 ilçesinden 1,7 milyonu aşkın hemşehrimizle "TÜRKİYE BİZE EMANET" dedik. Ahdimizi yeniledik, sevdamızı tazeledik, aşkımızı perçinledik, muhabbetimizi ve dayanışmamızı daha da güçlendirdik. Atatürk Havalimanı, geçtiğimiz asrın başında ülkemizin havacılık alanındaki teknoloji hamlesinin başladığı ve henüz kök salmadan tek parti CHP'si tarafından bitirildiği yerdi.

1 milyon 700 bin kişi katıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul mitingi mesajı: 'Türkiye bize emanet' dedik

"TEKNOFEST GENÇLİĞİ HEDEF ALINIYOR"

Atatürk Havalimanı, merhum Vecihi Hürkuş'un hayallerinin toprağa gömüldüğü yerdi. Vecihi Bey'e yapılanların bir benzerinin şimdi de savunma sanayii şirketlerimize yapıldığını görüyoruz. Aynı sinsi yöntemlerle dünyanın bir numaralı Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'in önü daha fazla büyümeden, daha fazla serpilmeden kesilmek isteniyor. Tabii asıl; okuyan, araştıran, sorgulayan, bilime ve teknolojiye meraklı, ülkesine ve milletine sevdalı TEKNOFEST gençliği hedef alınıyor.

"KABUSLARINI HİÇ BİTİRMEYECEĞİZ"

Atatürk Havalimanı'nın bir diğer özelliği de birileri tankların arasından kaçarken bizim İstanbullularla birlikte 15 Temmuz destanını yazdığımız yer olmasıdır. Millî iradenin şahlanışı olan 15 Temmuz kıyamından rahatsızlık duyanlar buralardan her geçtiklerinde aynı hezimeti, aynı hayal kırıklığını tekrar yaşıyorlar. İnşallah onların bu kâbuslarını hiç bitirmeyeceğiz.

"TÜM KARDEŞLERİME TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Şimdiye kadar nasıl sadece milletimizle yol yürüdüysek bugün de yarın da aziz milletimizle birlikte yol arkadaşlığı yapmayı sürdüreceğiz. Dün sevgileriyle, coşkularıyla, kadirşinaslıklarıyla, azimleri ve idareleriyle meydanı dolduran, içeri giremeyip dönmek zorunda kalan tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum."

YORUMLAR (5)
  • serdar sarıer: bu teknoloji çağında tüm küçük büyük partiler için söylüyorum seçim öncesi ve sonrası miting toplantı yürüyüş orası burası her türlü etkinlik yasaklanmalı bu harcanan paralar millet için harcanmalı bu paralarda daha doğmamış çocukların yetimin hakkı var kul hakkıdır Cevap Yaz 8 1 Yayından Kaldır
  • Erdinç Uzuner: 21 senedir balkon eskidi, depreme dayanmaz, sizin masa yoğurt misali ya tutarsa maalesef, 6 kişilik ailemin oyları ilk kez Reis yönünde, kalanlar güven veremiyor. Cevap Yaz 63 37 Yayından Kaldır
  • mustafa kemal ünal: metrekareye 7 kişiyi sokmayı nasıl becerdiniz acaba tehlikeli değil mi Cevap Yaz 52 40 Yayından Kaldır
Tüm yorumlar için tıklayınız
500

Seçim 2023, AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika 1 milyon 700 bin kişinin katılımıyla gerçekleşen Büyük İstanbul Mitingi'nde konuşan Erdoğan: Burada kucaklaşmamız tesadüf değil - Son Dakika


Son Dakika
19:19 Fenerliler Jesus'un açıklamasına büyük tepki gösterdi: Dalga mı geçiyorsun?
19:12 Hayvanat bahçesine giden genç turist orangutanın yaptıklarıyla şaşkına döndü
19:10 Son Dakika: Galatasaray-Başakşehir maçında ilk 11'ler belli oldu
18:55 İstanbul'da yola fırlayan sürücü kendi kullandığı aracın altında kalarak can verdi! Kameralar anbean kaydetti
18:52 Süper Lig'de kritik randevu! Canlı anlatım
18:37 Hatay'da feci kamyon faciasında yaşamını yitiren 7 kişi, yan yana defnedildi
18:36 Sahibinden kaçan koç çatıya çıktı, görenleri hem şaşırttı hem güldürdü
18:31 Hatay'da kamyon faciasında ölen 7 kişi, yan yana defnedildi
18:30 Çatıya çıkan koç, hem güldürdü hem uğraştırdı
18:23 HDP'den İmamoğlu'na yönelik taşlı saldırıyla ilgili ilk yorum: Bu iktidarın organize bir saldırısıdır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2023 20:06:32. #1.12#
SON DAKİKA: 1 milyon 700 bin kişinin katılımıyla gerçekleşen Büyük İstanbul Mitingi'nde konuşan Erdoğan: Burada kucaklaşmamız tesadüf değil - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement