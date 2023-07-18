Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'da Resmi Törenle Karşılandı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'da Resmi Törenle Karşılandı

18.07.2023 20:08

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Körfez ülkeleri turunun ikinci durağı olan Katar'ın başkenti Doha'da Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani tarafından resmi törenle karşılandı. İki lider arasında yapılacak görüşmelerde ikili ilişkilerin gözden geçirilmesi, ekonomi ve yatırım alanlarındaki projelerin ele alınması ve küresel meseleler hakkında fikir alışverişi yapılması planlanıyor. Erdoğan, görüşmelerin ardından Al Thani tarafından onuruna verilecek resmi yemeğe katılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Katar'da Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani tarafından resmi törenle karşılandı. Erdoğan tarafından Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani'ye TOGG hediye edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'da resmi törenle karşılandı

KATAR EMİRİ RESMİ TÖRENLE KARŞILADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Körfez ülkeleri turunun ikinci durağı olan Katar'ın başkenti Doha'da Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani tarafından resmi törenle karşılandı. İki ülke marşlarının okunduğu törende Erdoğan, karşılama kıtasını selamladı. Törenin ardından Erdoğan ve Al Thani baş başa gerçekleştirecekleri görüşmenin ardından heyetlerarası görüşmeye başkanlık edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'da resmi törenle karşılandı

EKONOMİ VE YATIRIM ALANINDAKİ PROJELER GÖRÜŞÜLECEK

Görüşmede, ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla gözden geçirilmesi, ekonomi ve yatırım alanlarındaki projeler başta olmak üzere çeşitli sektörlerde mevcut işbirliğinin daha da ilerletilebilmesi için yapılacak çalışmaların ele alınması ayrıca küresel ve bölgesel meseleler hakkında fikir alışverişi gerçekleştirilmesi öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'da resmi törenle karşılandı

YARIN BAE'YE GEÇECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmelerinin ardından Al Thani tarafından onuruna verilecek resmi yemeğe katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Körfez ülkelerine gerçekleştireceği ziyaretler çerçevesinde Katar'ın ardından yarın Birleşik Arap Emirlikleri'ne geçecek. Birleşik Arap Emirlikleri'nde de temaslarda bulunacak olan Erdoğan, 20 Temmuz'da ise KKTC'ye gidecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'da resmi törenle karşılandı

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, TOGG HEDİYE ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunduğu Katar'da, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'ye Türkiye'nin ilk yerli otomobili Togg'u hediye etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'da resmi törenle karşılandı

ERDOĞAN'A MESSİ İMZALI TOPUNU GÖSTERDİ

Katar emiri, Dünya Kupası finalinde Messi'nin imzaladığı topu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'da resmi törenle karşılandı
Kaynak: İHA
YORUMLAR (1)
  • Ali Kublay: Enteresan çok şaşırdım resmi törenle karşılanması gerekirdi bir de yağmur yağınca yerlerin ıslanmasın çok şaşırıyorum buda iki oldu. Cevap Yaz 5 2 Yayından Kaldır
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Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani, Recep Tayyip Erdoğan, Katar, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'da Resmi Törenle Karşılandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'da Resmi Törenle Karşılandı - Son Dakika
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