Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 14. Olağan Büyük Kurultayı'na yazılı mesaj gönderdi.
MHP'nin 14. Olağan Büyük Kurultayı'na Cumhurbaşkanı Erdoğan yazılı bir mesaj gönderdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Arena Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen kurultayda MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın tarafından okunan mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Milliyetçi Hareket Partisi'nin 14. Olağan Büyük Kurultayı'nın parti camiası ile birlikte ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. 15 Temmuz darbe gecesinden beri devletimizin bekası, milletimizin huzuru, ülkemizin güvenliği için Cumhur İttifakı çatısı altında MHP ile yol yürüyoruz. Cumhur İttifakı olarak girdiğimiz her mücadelede sahip olduğumuz ortak zeminin genişliğini ve derinliğini bir kez daha gördük. Biz bu kutlu, ilkeli ve uzun soluklu yoldaşlıktan şeref duyuyoruz. Cumhuriyetimizin ilk asrından en büyük demokrasi ve kalkınma atılımı olan, ilk tohumlarını Devlet Bahçeli'nin attığını bildiğimiz 2023 hedeflerini birlikte hayata geçirdik. Şimdi de Türkiye Yüzyılı'nın inşası için içeride ve dışarıda beraberce zorlu bir mücadele yürütüyoruz. Allah'ın izni, milletimizin desteği, MHP'yi var eden ve yaşatan ülkü devlerinin katkısıyla Türkiye Yüzyılı bayrağını dünyanın burcuna dikeceğimize inanıyorum. Bu duygularla MHP 14. Olağan Büyük Kurultayı'nın bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum. Sizlerin şahsında tüm MHP'li kardeşlerimin mübarek Ramazan-ı Şerifini tebrik ediyor, her birinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum." - ANKARA
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP 14. Olağan Büyük Kurultayı'na mesaj gönderdi - Son Dakika
Cumhur İttifakı Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serdar Soydan, Mersin'in sorunlarını çözmek için çalışacaklarını ve bahanelere sığınmayacaklarını belirtti. Ulaşım sorunu, alt yapı düzenlemeleri ve raylı sistem gibi konuları da ele alan Soydan, liyakatli belediyecilik anlayışının başladığını vurguladı. Ayrıca, güneş enerjisi kullanımını yaygınlaştıracaklarını ve Mersin'e yatırım çekmek için devlet kurumlarıyla diyalog kuracaklarını ifade etti.
Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, 2024-2029 Proje Tanıtım Toplantısı'nda kentsel dönüşüme ilişkin, AKP Adayı'nı hedef aldı. Ergin, Ayvalık'ı şehir dışına çıkaracaklarını ve buraları devlete kalacağını söyleyerek yerinde dönüşümü savundu.
Bahçelievler Kent korusu tanıtımı yapıldı Bahçelievler Belediyesi tarafından kamulaştırılan ve Koru haline getirilecek 44 dönümlük atıl yerin Kent Korusuna çevrileceği tanıtım toplantısı yapıldı.
Ayvalık Belediye Başkanı ve CHP'nin Başkan Adayı Ergin, gelecek dönem projelerini düzenlediği toplantıda kamuoyu ile paylaştı. Toplantıya CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı ve diğer birçok isim katıldı.
AK Parti Niğde Milletvekili Cevahir Uzkurt, Niğde'nin Çamardı ilçesinde doğal gaz hattı döşeme çalışmalarının başladığını duyurdu. Uzkurt, ilçenin modern ve konforlu bir yaşam standardına kavuşması için önemli adımlar attıklarını belirtti. Çamardı halkının en kısa zamanda doğal gaz kullanmaya başlayacağını ifade eden Uzkurt, sobaların artık atılacağını ve hemşehrilerinin hayat konforunun artırılması için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yerel seçim çalışmaları kapsamında Niğde ve Nevşehir'de vatandaşlarla buluşarak çiftçinin yaşadığı sorunlara dikkat çekti. Gürer, tarımın plansız ve öngörüsüz yönetilmesinin ürünlere yüksek fiyat olarak yansıdığını belirtti. Ayrıca, yerel yönetimlerde tarımın desteklenmesi gerektiğini vurguladı.
Sizin düşünceleriniz neler ?