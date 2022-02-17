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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prof. Dr. Aziz Sancar Eğitim Kampüsü Açılış Töreni'ne mesaj gönderdi Açıklaması - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prof. Dr. Aziz Sancar Eğitim Kampüsü Açılış Töreni'ne mesaj gönderdi Açıklaması

17.02.2022 12:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prof. Dr. Aziz Sancar Eğitim Kampüsü Açılış Töreni'ne mesaj gönderdi Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Prof. Dr. Aziz Sancar adıyla açılışı yapılacak kampüsün, eğitime verdikleri önemi göstermenin yanı sıra, Sancar'a minnet duygularının da bir ifadesi olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Prof. Dr. Aziz Sancar adıyla açılışı yapılacak kampüsün, eğitime verdikleri önemi göstermenin yanı sıra, Sancar'a minnet duygularının da bir ifadesi olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prof. Dr. Aziz Sancar Eğitim Kampüsü Açılış Töreni'ne mesaj gönderdi.

Kampüsün hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, bilim alanında ülkenin medarıiftiharlarından olan Prof. Dr. Aziz Sancar'a programa teşrifleri dolayısıyla özellikle teşekkür etti. Hükümet olarak son 20 yılda eğitime yaptıkları yatırımların meyvelerini toplamaya başlayacakları bir döneme girildiğini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Ülkemiz 2023 hedefleri doğrultusunda emin adımlarla ilerlerken bilimde, kültürde, sanatta, sporda ve daha pek çok alanda çığır açan başarılara imza atacak kadroların yetişmesi için de gereken altyapıyı kurmaktadır. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz bu modern kampüs, evlatlarımızın eğitimine verdiğimiz ehemmiyeti göstermenin yanı sıra, Aziz Sancar Hoca'mıza minnet duygularımızın da bir ifadesi niteliğindedir. On yıllar boyunca bu çatı altına eğitim-öğretim görecek çocuklarımız, tıpkı Aziz Sancar Hoca'mız gibi alacakları Nobel ödülleriyle milletimizi tarih sahnesinde en güzel şekilde temsil edeceklerdir. Bu temennilerle geleceğin Aziz Sancarlarını yetiştireceğine inandığım bu eğitim kampüsünün ülkemize kazandırılmasında emeği geçenleri canıgönülden tebrik ediyor, sizleri bir kez daha muhabbetle selamlıyorum."

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Recep Tayyip Erdoğan, Açılış Töreni, Aziz Sancar, Aziz, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prof. Dr. Aziz Sancar Eğitim Kampüsü Açılış Töreni'ne mesaj gönderdi Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prof. Dr. Aziz Sancar Eğitim Kampüsü Açılış Töreni'ne mesaj gönderdi Açıklaması - Son Dakika
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