Cumhurbaşkanı Erdoğan, Riyad'a Hareket Etti

Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'ndan İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirve Toplantısı'na katılmak için Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a hareket etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'ndan İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirve Toplantısı'na katılmak için Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a hareket etti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar eşlik ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Riyad'da heyete dahil olacak. Uğurlamaya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş katıldı. - ANKARA