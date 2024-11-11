Cumhurbaşkanı Erdoğan, Riyad'a Hareket Etti - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Riyad'a Hareket Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'ndan İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirve Toplantısı'na katılmak üzere Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a hareket etti. Erdoğan'a Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar eşlik ederken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Riyad'da heyete dahil olacak. Uğurlamaya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş katıldı.

11.11.2024 09:29
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'ndan İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirve Toplantısı'na katılmak için Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a hareket etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'ndan İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirve Toplantısı'na katılmak için Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a hareket etti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar eşlik ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Riyad'da heyete dahil olacak. Uğurlamaya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş katıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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