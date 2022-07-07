Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgına rağmen ticaret hacmimiz geçen yıl 3.5 milyar dolar seviyesini aşmıştır. - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgına rağmen ticaret hacmimiz geçen yıl 3.5 milyar dolar seviyesini aşmıştır.

07.07.2022 19:14

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgına rağmen ticaret hacmimiz geçen yıl 3.5 milyar dolar seviyesini aşmıştır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgına rağmen ticaret hacmimiz geçen yıl 3.5 milyar dolar seviyesini aşmıştır. Bu yılın ilk 6 ayındaki rakamlar da istikrarlı artışın devam ettiğini gösteriyor. 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimizi kısa zamanda yakalayacağımızı gösteriyor"

"Serbest ticaret anlaşmamızın hizmetler, yatırımlar ve elektronik ticareti kapsayacak şekilde genişletilmesinin, ekonomik ve ticari bağlarımızı daha da güçlendireceğine inanıyorum"

"Gıda güvenliği, enerji, çevre ve iklim değişikliği gibi günümüzün meydan okumaları karşısında dayanışmamızı arttırma hususunda mutabık kaldık"

"Türkiye olarak Yeniden Asya Girişimimizle, kazan-kazan anlayışıyla Asya'daki tüm kardeşlerimizle iş birliğimizi güçlendirmek için çalışıyoruz"

"Salgına rağmen ticaret hacmimiz geçen yaklaşık yüzde 50 artışla 3 buçuk milyar dolar seviyesini aşmıştır. Bu yılın altı ayındaki rakamlar da istikrarlı artışın devam ettiğini gösteriyor"

"Mevcut ivme belirlediğimiz 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimizi kısa sürede yakalayacağımıza işaret ediyor"

"İki ülke arasındaki ilişkileri stratejik ortaklıktan kapsamlı stratejik ortaklık seviyesine yükseltme kararı aldık"

Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakub:

-"Bugün Malezya-Türkiye ilişkilerinin daha kapsamlı düzeye çıkarılması konusunda mutabık kaldık"

-"Malezya ve Türkiye gıda üretim kapasitesini arttırmak için gıda sektöründe araştırma ve geliştirmeyi güçlendirecektir. Malezya - Türkiye ticaret açısından büyük potansiyele sahiptir"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Malezya ile Salgına rağmen ticaret hacmimiz geçen yaklaşık yüzde 50 artışla 3 buçuk milyar dolar seviyesini aşmıştır. Bu yılın altı ayındaki rakamlar da istikrarlı artışın devam ettiğini gösteriyor. Mevcut ivme belirlediğimiz 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimizi kısa sürede yakalayacağımıza işaret ediyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakub ile ortak basın toplantısı düzenledi. Malezya Başbakanı Yakub ve heyetini Ankara'da ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Erdoğan, "Ziyaretlerinin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Bugün yaptığımız görüşmelerde ekonomi, yatırımlar ve ticaret başta olmak olmak üzere savunma sanayi, teknoloji, sağlık, eğitim ve iletişim gibi çeşitli alanlardaki ilişkilerimizi kapsamlı şekilde ele aldık. İşbirliğimizi ileriye taşıma kararlığımızı bir kez daha teyit ettik" dedi.

İki ülke arasındaki ilişkileri stratejik ortaklıktan kapsamlı stratejik ortaklık seviyesine yükseltme kararı aldıklarını söyleyen Erdoğan şunları kaydetti;

"Malezya aynı zamanda Asean bölgesindeki en büyük ticari paydaşımız konumundadır. Salgına rağmen ticaret hacmimiz geçen yaklaşık yüzde 50 artışla 3 buçuk milyar dolar seviyesini aşmıştır. Bu yılın altı ayındaki rakamlar da istikrarlı artışın devam ettiğini gösteriyor. Mevcut ivme 20 belirlediğimiz 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimizi kısa sürede yakalayacağımıza işaret ediyor. Serbest ticaret anlaşmamızın hizmetler, yatırımlar ve elektronik ticareti kapsayacak şekilde genişletilmesinin, ekonomik ve ticari bağlarımızı daha da güçlendireceğine inanıyorum. Bu güncellemeyle hedeflerimize daha hızlı adımlarla ilerleme, mal ve hizmet ticaretini daha dengeli hale getirme imkanına kavuşacağız."

Malezya Başbakanı Yakub ile yeni işbirliği ve yatırımlara ilişkin fikir alışverişinde bulunduklarını kaydeden Erdoğan, "Gıda güvenliği, enerji, çevre ve iklim değişikliği gibi günümüzün meydan okumaları karşısında dayanışmamızı arttırma hususunda mutabık kaldık.. Yerli ev milli aşımız TURKOVAC'ın Malezya'da kullanıma sunulması, dahil birlikte aşı geliştirilmesine yönelik birlikte çalışmalar yapmayı planlıyoruz. Sağlık, sağlık turizmi, savunma sanayi, eğitim ve iletişim alanlarında yeni anlaşmalar imzalamak suretiyle ilişkilerimizin ahdi zeminin tahkim ettik" açıklamasında bulundu.

Görüşmelerde güncel ve küresel konular üzerinde de durduklarını ifade eden Erdoğan, bu kapsamda İslam dünyasını yakından ilgilendiren İslam düşmanlığı meselesinin de ele alındığını bildirdi. Erdoğan, Dayanışmalarımızı farklı platformlarda artırarak özellikle sürdürme kararlığımızı vurguladık. Türkiye olarak Yeniden Asya Girişimimizle, kazan-kazan anlayışıyla Asya'daki tüm kardeşlerimizle iş birliğimizi güçlendirmek için çalışıyoruz. İlişkilerimizi diyalog ortaklığı seviyesine çıkarmayı hedefliyoruz. Asya pasifik bölgesine yönelik girişimlerimizde Malezya desteğini hissettiğimizi ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

Öte yandan Malezya ve Türkiye arasında farklı alanlarda işbirliklerini içeren 7 anlaşma Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yakub huzurunda imza altına alındı.

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Malezya Başbakanı Yakub, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması Malezya Başbakanı Yakub, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Yakub ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Yakub ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması
Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Malezya, Türkiye, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Salgına rağmen ticaret hacmimiz geçen yıl 3.5 milyar dolar seviyesini aşmıştır. - Son Dakika

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