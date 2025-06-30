Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Silahlı, silahsız, insansız hava araçlarında dünyanın önde gelen ülkeleri arasına girmeyi başardık. Dünyada satılan her 3 İHA'dan 2'sini Türk firmaları üretiyor. Daha nice başarı hikayeleri yazacağız. 62.2 milyon ziyaretçiyle en fazla turist ağırlayan 4. ülkeyiz. Biz kısa mesafe koşucusu değiliz, biz maraton koşucusuyuz. Yükümüz ağır, yolumuz uzundur" dedi. - İSTANBUL