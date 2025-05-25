Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Siyaset millete hizmet için yapılır, sorunlara çözüm bulmak, demokrasiyi güçlendirmek için yapılır. Milletimizi dinlemezseniz halkçı değil; ya rantçı olursunuz ya da bantçı olursunuz" dedi. - İSTANBUL
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Siyaset millete hizmet için yapılır, sorunlara çözüm bulmak, demokrasiyi güçlendirmek için yapılır. Milletimizi dinlemezseniz... - Son Dakika
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