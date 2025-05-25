Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Siyaset millete hizmet için yapılır, sorunlara çözüm bulmak, demokrasiyi güçlendirmek için yapılır. Milletimizi dinlemezseniz halkçı değil; ya rantçı olursunuz ya da bantçı olursunuz" dedi. - İSTANBUL