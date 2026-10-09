Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suç coğrafyası artık bir ülkenin sınırlarından ibaret değil. Sınır aşan suçlarla mücadelenin başarısı ülkeler arasındaki ilişkilerin seviyesiyle doğru orantılıdır."Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suç coğrafyası artık bir ülkenin sınırlarından ibaret değil. Sınır aşan suçlarla mücadelenin başarısı ülkeler arasındaki ilişkilerin seviyesiyle doğru orantılıdır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suç coğrafyası artık bir ülkenin sınırlarından ibaret değil. Sınır aşan suçlarla mücadelenin başarısı ülkeler arasındaki ilişkilerin seviyesiyle doğru orantılıdır."
Kaynak: İHA