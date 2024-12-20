Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Suriye'de mevcut terör örgütlerinin etkisiz hale getirilme zamanının geldiğini de göstereceğiz. Bize sınırlarımızın güneyinden herhangi bir tehdidin bundan sonra gelmemesi için bunu yapacağız." - ANKARA
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Suriye'de mevcut terör örgütlerinin etkisiz hale getirilme zamanının geldiğini de göstereceğiz. - Son Dakika
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