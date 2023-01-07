"Attığımız her adımda, başlattığımız her reformda karşımızda ilkel ve sapkın bir zihniyeti bulduk"

Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçimlerin mayıs ayında olacağına yönelik bir sinyal daha: Önümüzde 5 ayımız var

Recep Tayyip Erdoğan, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ülke içindeki yatırımcılara 'hesabını soracağız' diyorlar. Sıkar sıkar, neyin hesabını soruyorsun' - Son Dakika

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