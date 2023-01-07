Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülke içindeki yatırımcılara 'hesabını soracağız' diyorlar. Sıkar sıkar, neyin hesabını soruyorsun" - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülke içindeki yatırımcılara 'hesabını soracağız' diyorlar. Sıkar sıkar, neyin hesabını soruyorsun"

07.01.2023 15:16

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülke içindeki yatırımcılara 'hesabını soracağız' diyorlar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülke içindeki yatırımcılara 'hesabını soracağız' diyorlar. Sıkar sıkar, neyin hesabını soruyorsun?"

"Ülke içindeki yatırımcılara 'hesabını soracağız' diyorlar. Eğitimde, sağlıkta, ulaşımda her türlü adımı bunlar attı. Onlara hesap soracakmış. Sıkar sıkar neyin hesabını soruyorsun"

"Elde ettiğimiz kazanımları, içerdeki tek parti devri artığı kifayetsizlere rağmen yürüttük"

"Attığımız her adımda, başlattığımız her reformda karşımızda ilkel ve sapkın bir zihniyeti bulduk"

"Bunlar 6 başlı bir yürütme peşinde koşuyor"

Kaynak: İHA
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Recep Tayyip Erdoğan, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ülke içindeki yatırımcılara 'hesabını soracağız' diyorlar. Sıkar sıkar, neyin hesabını soruyorsun' - Son Dakika

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