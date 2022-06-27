" Efes 2022 tatbikatının son törenleri için 9 Haziran'da gittiğimiz İzmir 'de ordumuzun gücünü yeniden gördük. Dünyanın en eski ve en etkin ülkelerinin başında geliyoruz."

Kaynak: İHA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Erdoğan: 'Yıllık 243 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşan iş dünyamızı tebrik ediyorum.' - Son Dakika

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