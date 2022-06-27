Erdoğan: "Yıllık 243 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşan iş dünyamızı tebrik ediyorum." - Son Dakika
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Erdoğan: "Yıllık 243 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşan iş dünyamızı tebrik ediyorum."

27.06.2022 19:48
Erdoğan: "Yıllık 243 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşan iş dünyamızı tebrik ediyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yıllık 243 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşan iş dünyamızı tebrik ediyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yıllık 243 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşan iş dünyamızı tebrik ediyorum."

"Efes 2022 tatbikatının son törenleri için 9 Haziran'da gittiğimiz İzmir'de ordumuzun gücünü yeniden gördük. Dünyanın en eski ve en etkin ülkelerinin başında geliyoruz."

"Sabotaj nedeniyle çıkan yangın sonrasında zarar gören 5 bin 142 hektar alan fidan dikilmek suretiyle yeniden ihya edilecektir."

(İHA)

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Kaynak: İHA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Erdoğan: 'Yıllık 243 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşan iş dünyamızı tebrik ediyorum.' - Son Dakika

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