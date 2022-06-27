Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yıllık 243 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşan iş dünyamızı tebrik ediyorum."
"Efes 2022 tatbikatının son törenleri için 9 Haziran'da gittiğimiz İzmir'de ordumuzun gücünü yeniden gördük. Dünyanın en eski ve en etkin ülkelerinin başında geliyoruz."
"Sabotaj nedeniyle çıkan yangın sonrasında zarar gören 5 bin 142 hektar alan fidan dikilmek suretiyle yeniden ihya edilecektir."
(İHA)
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