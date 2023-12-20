Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bakü'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Zagulba Sarayında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, iki ülke arasındaki mevcut iş birlikleri ve yeni iş birliği fırsatları ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Yılmaz görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk Dünyasının itici gücünü oluşturan Türkiye-Azerbaycan iş birliği, ülkelerimizin ortak çıkarları temelinde bütüncül bir stratejiyle daha da ileriye taşınacaktır. 'Tek millet, iki devlet' şiarıyla yükselen Türkiye-Azerbaycan ilişkilerini, Türkiye Yüzyılı'nda daha da güçlendirmeye devam edeceğiz. Sıcak ve samimi misafirperverlikleri için Sayın Aliyev'e teşekkür ediyor, kardeş Azerbaycan halkına muhabbetlerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı. - BAKÜ