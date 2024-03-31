Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hacılar Ortaokulu\'nda oyunu kullandı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bulunan Hacılar Ortaokulu'nda oyunu kullandı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde oyunu kullanmak üzere Hacılar Ortaokulu'ndaki "1146" numaralı sandığın bulunduğu sınıfın önünde sıraya girdi. Sandık görevlileriyle selamlaşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz gerekli kontrolün yapılması için kimliğini sandık görevlilerine verdi. Daha sonra kabine geçerek oyunu kullanan Yılmaz, zarfını sandığa attıktan sonra mührü teslim ederek imzalarını attı.
"Bu sürecin demokratik olgunluk içinde tamamlanması önemli"
Oyunu kullandıktan sonra kısa bir açıklama yapan Yılmaz, "Oyumuzu kullandık, vatandaşlık görevimizi yerine getirmiş olduk. Mahalli idariler seçimlerinin şehirlerimiz ülkemiz, milletimiz ve demokrasimiz için hayırlar getirmesini diliyorum. Bu vesileyle bütün vatandaşlarımızı sandıklara davet ediyoruz. Diğer demokrasilerle mukayese ettiğimizde bizde katılım oranları yüksek olur. Bundan da iftihar ediyoruz. Milletimizin sandığa olan güvenini inancını da gösteriyor bu. Diğer yandan tabii ki huzur ve güven içinde geçmesi önemli. Bu sürecin demokratik olgunluk içinde tamamlanması önemli. Bunun da gerçekleşeceğine yürekten inanıyoruz. İnşallah katılımın yüksek olduğu huzur ve güven içinde tamamlanan, ülkemize, demokrasimize hayırlı olan bir seçim olur. Bunu temenni ediyoruz. Tekrar bütün vatandaşlarımızı sandık başlarına vatandaşlık görevlerini yapmaya davet ediyoruz. Tekrar hayırlı ve uğurlu olsun" ifadelerini kullandı. - ANKARA
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