Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, milli boksör Buse Naz Çakıroğlu'nu kutladı

Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya alan milli boksör Buse Naz Çakıroğlu'nu kutladı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tokyo 2020'nin ardından Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda da gümüş madalya alarak, iki olimpiyat madalyasına sahip ilk milli boksörümüz olarak tarihe geçen Buse Naz Çakıroğlu'nu tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.