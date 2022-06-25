Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Cezayir'de çalışan Türk işçilerle bir araya geldi Açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "2021 yılı sonu itibariyle ülkemiz firmalarının yurt dışında gerçekleştirdikleri yatırımın sermaye pozisyonu 46,5 milyar dolara ulaşmıştır." dedi.

Cezayir'in Oran şehrinde bir Türk firmasının demir çelik sanayi Cezayir üretim tesisini gezen ve yetkililerden bilgi alan Oktay, ardından tesiste çalışan Türk işçilerle buluştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileterek konuşmasına başlayan Oktay, Afrika'nın en büyük demir-çelik tesisine emeğiyle güç veren çalışanlarla bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Oktay, Türkiye ve Cezayir'in 5 asırlık tarihi bağlara sahip olduğunu belirterek, dost ve kardeş ülke Cezayir ile ilişkilere azami önem atfettiklerini aktardı.

Türkiye'nin Cezayir ile ilişkilerinin sadece iki ülkenin değil, bulunduğu bölgenin barış, istikrar ve refahı bakımından vazgeçilmez olduğunun altını çizen Oktay, şunları söyledi:

"İki ülke arasındaki ilişkiler, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Cezayir Cumhurbaşkanı Sayın Abdülmecid Tebbun'un önderliklerinde giderek daha da gelişiyor. Geçtiğimiz ay Cumhurbaşkanı Sayın Tebbun'un ülkemizi ziyareti ve Sayın Cumhurbaşkanımızla gerçekleştirdiği temaslar, ardından katıldığımız iş forumundaki sinerji, bunu net olarak göstermiştir. İlişkilerimizde yakalanan ivmenin sürmesi için iki ülke iş insanlarının iş birlikleri ve bu iş birliklerinde payı olan tüm personelin tek tek hikayeleri, önemli ve etkilidir. Dünyada ayak basılmamış yer bırakmayan, dış yatırım yapan ve pek çok ülkede istihdam oluşturan özel sektörümüzle gurur duyuyoruz. Bizi dünyanın dört bir yanında temsil eden siz çalışanlarımızla gurur duyuyoruz. 2021 yılı sonu itibariyle ülkemiz firmalarının yurt dışında gerçekleştirdikleri yatırımın sermaye pozisyonu 46,5 milyar dolara ulaşmıştır. Kuzey Afrika ülkelerinin toplam içerisindeki payı yüzde 4,1 düzeyindedir.

Bugün Cezayir'deki Türk yatırımları 5 milyar dolara ulaşmış durumda, halen de artarak devam etmektedir. Bu Türkiye'nin de büyüklüğünün bir göstergesidir. Yeter mi? Yetmez. Yapılan yatırımları görüyoruz. Şimdiye kadar yapılan yatırımların bir bu kadarını daha devam eden tesislerde görüyorsunuz. 2 milyar dolarlık ilave bir yatırımdan bahsediyoruz. Bir Türk iş insanının çalışanlarıyla birlikte bir başka kardeş ülkede kurduğu çok güçlü bir bağdır bu. Bir başka kardeş ülke üzerinden dünyaya açıldığı başka bir hat merkezdir ve ülkenin ihracatının 4'te 1'ini bir Türk firmasının gerçekleştiriyor olması muhteşem bir gurur kaynağıdır. Öyle bir tesiste çalışıyorsunuz ki, burada sizin emeğiniz var. Geçtiğimiz köprüde, hava yolunda, kara yolunda, demir yolunda, etrafta gördüğünüz tüm dünyada sizin bir şekilde emeğiniz var."

"Ülkede faaliyet gösteren 1400'den fazla Türk şirketi var"

Oktay, Cezayir'in Türkiye ile bir serbest veya tercihli ticaret anlaşması olmaksızın Türkiye'nin Afrika'daki yatırımlarının büyük bölümüne ev sahipliği yaptığına dikkati çekerek, "Bir de düşünün tercihli ticaret anlaşmasını imzaladığımızı veya serbest ticaret anlaşmasını imzaladığımızı önümüzde hiç kimse duramaz." dedi.

Cezayir'in ve Türkiye'nin gelişmesini istemeyenlerin, bunun önüne bir engel, set çekmeye çalışacağını bildiklerini kaydeden Oktay, şunları dile getirdi:

"Buna rağmen biz bu birlikteliği gerçekleştireceğiz. İki büyük gücü bir araya getireceğiz ve inşallah bu kalkınma hamlesini hem Türkiye'den hem Cezayir'den hem Afrika kıtasından tüm dünyaya duyuracağız. Önümüzde hiç kimse duramayacak. Ülkede faaliyet gösteren 1400'den fazla Türk şirketi, 30 bini aşkın Cezayirli kardeşimize de istihdam sağlıyor. Cezayir'deki en büyük yabancı yatırımcı, petrol ve doğal gaz hariç tutulduğu zaman ne mutlu ki bizim ülkemizdendir. Tosyalı Holding, Tayal SPA ve Hayat Kimya gibi ülkemizin sektöründe lider firmalar Cezayir'de farklı sektörlerde önemli yatırımlarda bulunmakta, ülkenin ihracatına da katkı sağlamaktadır. Cezayir yönetimi de şirketlerimizin Cezayir ekonomisi için taşıdığı önemin farkında. İnşallah önümüzdeki dönemde, mevcut tabloyu daha da büyütecek, karşılıklı yeni yatırım projeleriyle bu rakamları daha da ileriye taşıyacağız."

"Bu tesis, girişimcilerimizin ufkuna ve vizyonuna dair ümit verici bir örnektir"

Fedakar ve özverili çalışanların emekleriyle kaliteli ürünlerin, rekabetçi fiyatları ve güvenilirlikleriyle giderek çok daha fazla takdir topladığının altını çizen Oktay, ülkenin en büyük demir-çelik üreticisi olan firmanın Cezayir ekonomisine büyük katkı sunan muazzam tesisin Türk iş dünyası için bir emsal teşkil ettiğini söyledi.

Oktay, Cezayir'deki en büyük yabancı yatırımı teşkil eden bu tesisin, girişimcilerin ufkuna ve vizyonuna dair ümit verici bir örnek olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Tosyalı gibi örneklerin artması için ihtiyaç duyulan, işte buradaki heyecan ve motivasyondur. Ülkemizin aydınlık yarınlarına olan inancımızı güçlendiren bu dinamizmdir. Türkiye kendi sınırları içine kapanmış bir ülke değildir. Dost ve kardeş coğrafyalarda ekonomik, sosyal ve kültürel bağlarımızı daha da güçlendiriyoruz, güçlendirmeye de devam edeceğiz. Küresel ölçekte iş yapan firmalarımızın sayısının artmasına desteklerimizi Cumhurbaşkanımız liderliğinde sürdüreceğiz. Türkiye'den, ailelerinizden ve sevdiklerinizden uzakta, alın teriyle ekmeğinizi kazanmak için gayret gösteriyorsunuz. Sizlerin buradaki varlığı bizim için gurur kaynağıdır. Tosyalı markasının buradaki başarısı, sizlerin emekleriyle mümkün olmaktadır. Hepinizin sağlığı, selameti ve talepleri için Büyükelçiliğimizin kapısı sizlere her zaman açık. İnşallah yakın bir zamanda faaliyete geçecek Oran Başkonsolosluğumuzla da devletimizi hep yanı başınızda bulacaksınız. Böylece her türlü konsolosluk işlemlerinizi Oran şehrinde gerçekleştirme imkanına kavuşacaksınız. Geçtiğimiz haftalarda Oran-İstanbul seferleri de yeniden başladı. İnşallah en kısa sürede gerek uçuş sayılarında, gerekse de bilet fiyatlarında salgın öncesi şartlarını yeniden yakalayacağız."

Akdeniz oyunları

Türkiye'nin 19'uncu Akdeniz Oyunları kapsamında, 321 sporcuyla Cezayir'de bulunduğunu aktaran Oktay, okçuluktan biniciliğe, halterden güreşe 24 farklı branşta temsil edileceğini belirtti.

Oktay, en büyük temennisinin sporcuların Akdeniz Oyunları podyumunda, İstiklal Marşı'nı gururla dinletmesi ve ay yıldızlı bayrağı en üstte göndere çekmeleri olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Müsabakaları takip ederek bu heyecana ortak olacağınıza şüphem yok. Sporcularımız, Oran'da sahaya, ringe, mindere çıktığında yüreklerimiz hep birlikte onlarla atacak. Türkiye Akdeniz Oyunları kafilesinin her bir üyesine başarılar diliyorum. Hepinizin emeğine, yüreğine sağlık. Sadece Cezayir'de değil tüm Afrika'da Türk girişimcisinin itibarını en doğru şekilde temsil ediyorsunuz. Bu vesileyle bu tesisi kurmaya yönelik azim ve gayretlerinden dolayı Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Fuat Tosyalı'yı, ekibini ve siz değerli çalışanları bir kez daha tebrik ediyorum. Önümüzdeki dönemde Cezayir'deki Türk yatırımlarının enerji, sürdürülebilir enerji, madencilik, bankacılık, tarım ve sağlık sektörlerinde de yoğunlaşmasını bekliyoruz."???????